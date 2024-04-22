全中運／林沛萱跳高1.80公尺奪金　「跳起來會痛、放棄七項全能」

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大會第一面金牌出現在高女1萬公尺決賽，新竹縣湖口高中刁筱唯以40分48秒57奪冠，苗栗縣苗栗高中張以馨41分16秒54第二，臺北市再興中學黎齊琪41分18秒70第三。
上屆在高女5000公尺奪金的湖口高中刁筱唯今年報名5000公尺和10000公尺兩項。「決賽我沒有特別目標，就順順跑就好，重點擺在5000公尺，除期待再度奪金外，也希望能打破大會紀錄。」她說。
國七、國八在1500公尺、800公尺都拿第8的再興中學黎齊琪，高中生涯首戰終站上全中運頒獎台。再興中學黎齊琪開心說：「平常心，沒有很緊張，接下來還有5000公尺，希望可以更上層樓。」
高男鐵餅決賽，花蓮縣體育中學李少廷最後一擲51.80公尺翻身稱王，讓第一擲就以51.16公尺排第一的臺中市大甲高中程耀寬金變銀，臺北市大同高中徐泉福49.01公尺得銅，為地主拿下今天第二面獎牌。
會場另一個「嬌點」，是去年在全中運國女跳高，以1.81公尺、1.82公尺兩度達標亞運，成為田徑史上首位達標亞運國中生的林沛萱，高一的她今天以1.80公尺拿下全中運第5金（含國中），臺中市大甲高中王苡薰、桃園市永豐高中廖友妍分居二、三，兩人成績同為1.72公尺。
東泰高中林沛萱從起跳高度1.66公尺到1.69公尺、1.72公尺，都是第一跳就漂亮過竿，1.75公尺、1.80公尺則都是在第二跳成功，1.80第二跳時左腳踝有些拉扯到，教練陳鴻傑本要她放棄，但東泰高中林沛萱請醫護員簡單處理後，繼續挑戰1.84公尺。
1.84公尺第一跳失敗後，東泰高中林沛萱忍痛放棄，馬上到醫護組冰敷。林沛萱說： 「狀況挺好的，可惜過1.80公尺那一跳左腳踝有點拉扯到，但我覺得1.84公尺還是有機會，還是想好好把握，但起跳時腳會痛，因為怕再跳下去傷勢會越來越嚴重，影響到七項全能，只好放棄。」
教練陳鴻傑表示，經過亞青、亞錦賽、亞運等國際賽洗禮後，東泰高中林沛萱現在面對比賽較冷靜，高一就以1.80公尺這個漂亮的高度奪金，這樣的表現已經很棒了，但說到傷勢，陳鴻傑教練臉一沉說：「原本這次目標是在七項全能破大會，但現在，一切都要看林沛萱的傷勢而定。」
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