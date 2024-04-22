全中運／游泳2破大會紀錄　弘道包辦男、女400混合2金、成大贏家

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由於前一天新北市新泰國中13歲小將林芷妍在100仰破全國紀錄，今她再接再厲於國女組50仰登場，她在預賽先游出30秒29晉決賽，接著在晚上決賽中再游出29秒46摘下第二金，但可惜沒能打破大會紀錄29秒38和全國紀錄29秒02。
但好勝的林芷妍非常懊腦，賽後不禁流下眼淚，被問到沒能再破全國紀錄的原因，林芷妍臉色糾結強忍快飆出淚來，勉強擠出：「碰壁！（指碰壁沒碰好）」眼淚又在眼眶中打轉；新泰國中教練楊仁傑說：「芷妍好勝心強，因為前一天才剛破了全國紀錄，再加上現場的氣氛，讓她感受到壓力也顯得有點焦慮，這也是她未來需要學習的課題。」
反倒是接下來的高女組50仰決賽中，新竹市新竹高商廖祐菲游出29秒13完成二連霸並且打破了大會紀錄29秒38，但她對成績也不滿意說：「因為亞洲分齡才游出29秒11，本來是希望可以游進29秒內，但可能是去菲律賓亞分賽回來後感冒一直沒有痊癒，感覺身體有點重。」對於13歲小將林芷妍的突然出現，廖祐菲也笑笑的說：「她很棒，我喜歡這樣的競爭性。」
在高男200蛙決賽中，新北市丹鳳高中劉景閎也游出2分15秒21，刷新蔡秉融於102年創下的大會紀錄2分15秒37，讓平常就愛跳舞的劉景閎抵達終點後開心的跳上分道繩上跳起舞來，劉景閎說：「其實我在亞洲分齡賽就有游出2分15秒3成績，當時前面有一位世青金牌選手可以讓我追，但在全中運游就比較不一樣，前面沒有可人讓我追，但這也是我的一個挑戰，算是滿意成績，但我覺得還可以更好，這只是我邁向全國紀錄的開始。」
地主臺北市選手單日共進帳5金，其中來自臺北市弘道國中體系的泳將，一舉包辦國女、國男和高女400混2金，國女400混由弘道國中趙婕涵以4分59秒48摘金，國男吳汯澤以4分38秒91奪下個人全中運首金，而來自弘道今年剛升至臺北市數位實驗高中的林家嫻也以4分59秒27完成4連霸，但林家嫻賽前也剛染上流感，身體在還沒完全痊癒下，成績沒有突破，她說：「雖然連續四屆全中運摘金，但過去幾年全中運的成績都有突破，唯獨今年成績沒有進步，這是比較可惜的地方。」
但小林家嫻1歲的師妹趙婕涵則接下師姐棒子，力保國女400混的霸業，她說：「滿意成績，這幾年因為可能動作上有點跑掉再加上這幾年一直在受傷，但經過與教練不斷溝通微調後，今年終於感覺有回復到3年前的水準。」
最讓人驚奇的是國男200自決賽，國八生卻擁有187公分結實身材的台美混血兒臺南市忠孝國中吳兆騏，去年全中運最佳僅50仰第7，今年全中運成績大突破，生平第一次比200自，竟以1分56秒72摘金，這他自己都意外的說：「本來只是想能進前三就很好，沒想到還能拿到金牌。」雖然有籃球隊相中他突出的身材，但吳兆騏說：「感覺游泳成績愈來愈好，籃球也只能玩玩而已，怕腳受傷會影響到游泳比賽。」