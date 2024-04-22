全中運／台北市內戰羽球女團拼雙金　江品萱四強壓軸、臨危不亂

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大同高中(市立)廖元琪從小一跟著父親一起打球，很早就嶄露過人運動天賦，曾在國小盃、國中盃各贏得1次女單冠軍，並在國二提前取得甲組資格。對於教練安排在壓軸，大賽經驗豐富的大同高中(市立)廖元琪完全不怯場。廖元琪表示：「我喜歡這種刺激興奮的感覺，在加油的氛圍中可以放開打。」談到高中3年的短期目標，廖元琪說：「國內甲排進前8，世界進100名。」至於未來目標是「希望拼2028年奧運。」
大同高中(市立)今年不但要挑戰高中女子團體4連霸，而且是2012年以來第11冠。總教練林峻永笑說：「沒有去算（奪冠次數）。對於基層教練來說，每次全中運結束都是新的挑戰。學姐畢業後，如何提升下一屆的實力，才是接下來要面對的課題。」
國女團體4強戰，大同高中(市立)女單主將陳思璇第1點意外以1比2不敵臺南市永康國中張簡山慈，2人苦戰近75分鐘才分出勝負。還好接下去單打戴子晴與2組雙打都以直落二擊敗對手。明天冠軍戰將再度對上臺北市中山國中，這是2隊近7年來第5次在全中運決賽對決，大同高中(市立)前4次都順利封后。
中山國中雙打主力陳欣彤受傷，4強對上雲林縣東南國中陷入苦戰，拼到第5點單打決勝，而且打滿3局，中山國中江品萱才以21比17逆轉勝東南國中蔡昀靜。中山國中連續8年打進決賽，雖然4度不敵宿敵大同高中(市立)，但也曾2度在4強力克大同高中(市立)，最後順利封后。
高男團體4強戰，成軍第3年的北市泰北高中以直落三擊敗高雄中學，隊史首次闖進決賽。教練洪浚中欣慰的說：「看到選手3年來不斷成長，最後一年送給自己最好的畢業禮物，這是教練最大成就感。」泰北決賽將挑戰衛冕軍臺中西苑高中。
國中男子團體4強，北市西湖實中4點都打滿3局，最後以1比3飲恨不敵雲林西螺國中。尋求2連霸的桃園光明國中以3比1擊敗臺中西苑高中國中部，明與西螺爭冠。