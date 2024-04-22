中國華南暴雨！廣東韶關災情慘 有村鎮遇土石流、居民失聯
中國南方近日頻發強降雨，多地累計降水量已突破4月歷史紀錄，珠江流域北江發生2024年第2号洪水，當局警告恐出現「百年一遇」洪水，預計未來數天仍有連續性強降雨，廣東省韶關武江區江灣鎮還發生多處山崩、有6個村莊居民傳受困的事件。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，受持續強降雨影響，廣東省部分地區出現房屋倒塌、道路中斷、山崩等災情，個別地區出現民眾被困失聯的情況。截至21日傍晚的統計顯示，廣東全省因本輪暴雨、強對流天氣，累計停電116萬戶，近8成用戶在搶修後已恢復供電。
中國政府21日將廣東省防汛應急響應提升至3級，緊急加派工作組赴廣東防汛一線協助指導防洪工作。中國天氣網警告，廣東韶關、佛岡及英德等站點，提前大幅打破本月總雨量極值紀錄，廣東中北部將有更多地方「接力」刷新紀錄。
在眾多受影響的城市中，韶關災情相對嚴重，湯湖村部分道路路基被掏空，修復需要2週的時間；同市武江區江灣鎮則發生土石流，一共影響至少6條村莊，多人受困，由於交通受阻，救援人員需徒步前往災區，未知實際受困人數。有中國民眾曬出自己打電話給在江灣鎮親友的紀錄，都處於「未接通」狀態。