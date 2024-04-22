妮妃雅美國奪變裝皇后冠巧碰性平教育日 黃捷：不再出現下個永誌
台灣知名變裝皇后妮妃雅勇奪美國變裝實境秀首位台灣冠軍，引發網友暴動喊讚，總統蔡英文也特別發表回應，表示「台灣感謝你勇敢做自己」。民進黨立委黃捷昨（21）日也發聲，適逢性平教育日，「24年前，我們來不及接住永鋕。往後的每一天，我們都要更努力，讓每個獨一無二的孩子，更無所畏懼的活著、平安長大。」
記者陳宜加／台北報導
美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季迎來尾聲，后冠頒給來自台灣的妮妃雅，她也成為節目中，首位摘冠的台灣變裝皇后。對此，總統蔡英文特別前往留言祝福，「台灣感謝你勇敢做自己」。
黃捷昨晚在臉書發文表示，妮妃雅（Nymphia Wind）得獎感言：「我想對那些覺得自己格格不入的人說，要無所畏懼地活著，要活出真實的自我」、「台灣，這是要送給你的禮物！」
黃捷說，恭喜來自台灣的妮妃雅（Nymphia Wind）得到美國《魯保羅變裝皇后秀》冠軍，摘下這個后冠，更打破亞洲魔咒，成為首位獲得冠軍的台灣人。今天正好是性別平等教育日，能看到這樣的消息更令人欣慰與驕傲！
黃捷指出，「24年前，我們來不及接住永鋕。往後的每一天，我們都要更努力，讓每個獨一無二的孩子，更無所畏懼的活著、平安長大。」