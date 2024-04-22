林俊傑F1頒獎！解說員：他是中獎的幸運小夥子 被批一本正經胡扯
金曲歌王林俊傑（JJ）出道21年，知名度紅遍全亞洲，不過還是有被認不出來的時候，他近日受F1（一級方程式賽車）官方邀請擔任世界錦標賽頒獎嘉賓，央視解說員向全球觀眾介紹：「這個頒獎的小夥子是從車迷中抽出的幸運觀眾！」
記者楊穎軒／綜合報導
林俊傑20日現身上海國際賽車場，為F1世界錦標賽中國大獎衝刺賽頒獎，他笑臉盈盈依序把獎牌頒給前三名荷蘭車手Max Verstappen、英國車手Lewis Hamilton、墨西哥車手Sergio Perez，並一一向3位車手拍肩、握手，最後進行大合照。
沒想到，隔行如隔山，這時現場轉播的央視男主持人疑似不認識林俊傑，開始向全球觀眾胡亂解說：「你知道嗎？這個頒獎的小夥子是從眾多車迷朋友中抽出的幸運觀眾！他為了成就今天比賽的頒獎嘉賓，我覺得這個比賽對於這位中國車迷來說，一定會記上整整一輩子！」
直播畫面放送後，關鍵字「央視解說稱林俊傑是幸運觀眾」登上微博熱搜，大陸網友調侃：「40多歲的小夥子」、「幸運小夥子林俊傑」、「笑死我了」、「央視認證的小夥子！」不少人痛批：「不知道什麼情況可以不解說，為啥要一本正經地胡說八道」、「不認識就說不認識，或者求助他人也行」、「不要胡扯啊」、「離譜死了！」
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