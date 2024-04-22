快訊／2分鐘連震2次！08:03花蓮芮氏規模4.3地震 最大震度4級
一大早地牛又翻身！今（22）日凌晨深夜花蓮近海發生地震之後，今早8時1分以及8時3分，2分鐘就地震兩次，花蓮縣近海分別發生芮氏規模4.1以及4.3的「極淺層地震」，最大震度4級，再度讓要出門上班的民眾感到明顯搖晃。
記者張嘉哲/綜合報導
根據中央氣象署預報資料顯示，22日早上8時1分以及8時3分都發生顯著有感地震，8時1分的地震芮氏規模4.1，震央在花蓮縣政府東北方39.4公里處，深度8.1公里，屬於極淺層地震；而該起地震最大震度4級，落在宜蘭縣，震度3級地區為花蓮縣，震度1級地區為台中市、新北市、台北市、南投縣。
另外一起有感地震則在8時3分發生，間隔不到2分鐘，地震芮氏規模4.3，震央在花蓮縣政府東北方39.4公里處，深度8.1公里，也是屬於極淺層地震；震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為南投縣，震度1級地區為台中市、桃園市、新北市、新竹縣、台北市。
不少民眾正起床準備要出門上班嚇壞，在PTT紛紛回應「才剛起床連續給我地震兩次，都醒了」、「是地震叫我起床上班......太晃了吧」、「怎麼又突然開始地震了啦」、「一大早就被晃醒，兩分鐘還給我地震兩次！」