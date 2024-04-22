赴柬埔寨詐騙台灣人下場慘　呂秋遠拋2點警示：希望他們都有媽媽

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現在一切都還在進行中，而且需要「營救」的台灣人也不少，所以我就不多說細節，等他們回來再說。可是，說到這個故事，即使我還在幫忙，心裡還是很多的牢騷想對那個人說：你在台灣無業，或者覺得自己月薪不高，一個人到國外工作，也不會比較好。你不會當地語言，或者英文沒有當地人說得好，去到國外，原有的技能都會打折打到骨折，憑什麼相信換一個環境會更好？
去泰國，本來就只是藉口，你們知道現在台灣政府對於去柬埔寨有相當的戒備，所以你們為了掩人耳目，先去泰國，再從泰國坐車涉水越過邊境到柬埔寨，說被騙或是威脅，其實我覺得還是很勉強。
什麼月薪幾十萬、每天都有妹子帥哥相伴，最好是有這種工作，就算有，也是我去，怎麼會是你？當然，問題其實也不是我或者你，而是，你真的覺得去國外幫忙貸款，或者是當客服人員，就可以月入數十萬？雖說有時候貧窮會讓智商下降，但是到底是誰比較傻？
反正我現在也沒工作，說不定到國外搏搏看，還會有機會，對吧？你確定，到了國外，你只有兩個不會，這個也不會，那個也不會，你還可以順利拿到高薪？你要不要誠實一點，其實，你早就知道要去那裡從事詐騙工作？不論是騙中國人，或是台灣人，你就是要去騙。
你心裡清楚，做這種工作才能賺到那種薪水，你心想，反正做幾年就有幾百萬可以賺，被騙的人損失慘重關我什麼事？我有錢賺就好，誰叫他們這麼笨被我騙？
所以，你現在做不出業績，老闆要賣掉你，你終於想到了家鄉的人？你希望家鄉的人可以把你「救回來」，因為你被騙去柬埔寨，現在需要贖金，不然會被打斷手，你在家幫你顧孩子的老母親，應該盡快再幫你籌錢救你？
不對啊！外交部、刑事警察局、立委、還有我這個沒什麼用的律師，到底這麼努力幫你，是為了什麼？你不是去異鄉打拼，你是去異鄉做詐騙台灣人，或者中國人的壞事，離譜的是，這件事你事先就完全知情，結果現在老闆要對你下手，你終於覺得很害怕，然後呢？
這些話，我不想在私訊裡跟你說，因為你現在已經夠難過，隨時會被老闆拖去小黑屋裡。我想公開寫在臉書上，主要是因為兩個目的：
第一，我希望還沒去的人，不要再去了。詐欺是不對的，在哪裡，一瓶水都要扣你的卡片一百元，你賺的根本不夠付你的園區生活開銷，況且，往後你真的不一定回得來，要回來又是一大筆錢贖金要給。
第二，我也希望那位要我幫他的人，看看這篇文章。我們真的都在幫你想辦法回來，只因為你是台灣人，也是活生生的一條生命。可是，我不收費用接受訊息諮詢的原因，是因為想要幫忙受到委屈的人。你現在的處境，是因為你想去靠騙別人來賺錢，最後導致的結果，我會幫，但是其實我不太甘願，大概就是這樣。
我回答網友問題，純粹是自己想幫忙，但不包括什麼願望都能達成啊！畢竟，小時候我媽跟我說，做人要善良。後來我希望，那些人，他們都有媽媽。