James Harden砍28分！Kawhi Leonard缺陣 快艇109：97擊倒獨行俠
NBA美國職籃季後賽今（22）日持續開打，洛杉磯快艇對陣達拉斯獨行俠，儘管快艇缺少Kawhi Leonard，但James Harden砍下28分，加上Paul George拿下20分，Ivica Zubac繳出雙十表現，終場快艇在主場以109：97擊敗獨行俠搶下系列賽首勝。James Harden28分、8助攻，還有6記三分球，效率超高，完全比下Luka Doncic的33分、13籃板好成績。
記者吳政紘/綜合報導
快艇3巨頭之一的Kawhi Leonard因右膝傷勢缺席對陣獨行俠的系列賽，但本場比賽第1節James Harden火力全開，首節3分球3投3中砍下11分，Ivica Zubac也肆虐獨行俠禁區拿下10分，首節打完快艇34：22領先。
第2節James Harden再拿9分，反觀獨行俠進攻全面當機，團隊21投僅2中僅拿8分，Luka Doncic更是1分未得，半場打完快艇56：30領先獨行俠。
雖下半場獨行俠火力回溫，Kyrie Irving8投8中拿下20分，Luka Doncic在第4節力挽狂瀾拿下13分，但快艇靠著Terance Mann百分百命中率砍11分，Paul George拿17分，終場快艇就以109：97，29分之差擊敗獨行俠，拿下系列賽首勝。
快艇本場比賽3分球命中率高達5成，James Harden1人就投進6顆，Terance Mann投進3顆，此外Ivica Zubac20分15籃板，上演「雙十」，Paul George拿下22分、6籃板。
獨行俠方面可說是熄火狀態，全場命中率僅百分之38，三分球命中率僅3成，Kyrie Irving拿下31分、7籃板，Luka Doncic33分、13籃板，但他手感欠佳，全場3分球12投僅4中。
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