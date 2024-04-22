洪一中被關地下室狂捶門！資深棒球迷黃揚明：高雄市府別重蹈覆轍
台鋼雄鷹總教練洪一中昨（21）日向媒體透露，前天他在比賽結束後被關在高雄市澄清湖棒球場地下室，引發球迷譁然。高雄市府表示將懲處，但資深媒體人黃揚明昨晚在臉書發文表示，會發生這種事情實在太離譜了。
記者陳宜加／台北報導
台鋼雄鷹總教練洪一中向媒體透露昨日他在比賽結束後被關在高雄市澄清湖棒球場地下室，原本高雄市政府運發局表示，「是因為洪總受訪太晚」，但晚間高雄市運發局又再度發出聲明表示：「經調查在整個澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主管，其他人員調查懲處。」也坦承的確有疏失。
黃揚明引用媒體報導，「昨（20）日台鋼雄鷹於澄清湖球場終止七連敗，總教練洪一中卻於今（21）日向媒體爆料表示，昨日球場工作人員疑似將他刻意關在地下室，直到自己抓狂捶門後才打開，造成他右手大拇指瘀青。洪一中事後怒批「球場工作人員不友善，把台鋼當敵人」。對此運發局稍早回應，表示將會請場地主管再加強聯盟與球隊管理之間的聯繫，並掌握進出場的車輛數量與人員，繼續服務球隊與球迷。」
身為資深棒球迷的黃揚明痛批，會發生這種事情實在太離譜了.....高雄市政府如果想讓職棒運動在地發展，不要再發生過去LaNew、義大的樣態，真的要徹底檢討。