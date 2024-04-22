裸男闖台大猥褻女學生！被逮辯「退化成動物」 遭法官打臉判刑
前年間，台北市一名鍾姓男子，於深夜裸著下身，闖入台大某社團辦公室，並對著女學生做出猥褻行為，之後落跑全裸躺在校園內大樹下發呆，校園警衛接獲通報找到鍾男，鐘男見狀慌張起身逃跑，不慎摔入水溝受傷。鐘男落網後，辯稱自己「退化成動物」，但說詞不被法官採信，被依法判處4個月、8個月徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，前年12月間，鍾男於某日凌晨3時許，光裸著下半身闖入台大社辦，當時室內有3名女學生，見到鐘男都嚇呆，鐘男表示自己有攜帶刀械，恫嚇女學生不許尖叫逃跑，不當觸碰其中一名女學生，其他女學生見狀，急忙持球棒喝斥，鐘男才罷手裹著毛毯倉皇逃離。途中毯子滑落，鍾男被發現躺在大樹下發呆，校園警衛獲報逮人，鐘男於落跑過程中摔入水溝受傷，被趕抵的警方送醫。
鍾男落網後向警方供稱，自己是「退化動物」，對猥褻女大生一事不置可否，還不斷語無倫次，更聲稱自己是台大校友。案經法院審理，因鐘男未與被害女學生達成和解，且法官審酌相關證據認為，鍾男雖然辨識能力因精神障礙而有減損，但未達「無法控制行為」程度，依犯公然猥褻罪處4個月徒刑、可易科罰金12萬；另犯強制猥褻罪處8個月徒刑，執刑完畢後強制治療5年；全案可上訴。
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