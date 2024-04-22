台積電成功翻紅！上漲3元至753元　權值股發威！台股上漲逾百點

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權值股全數走低，台積電開盤下跌8元，來到742元，上午9點8分，台積電翻紅上漲2元，來到752元；鴻海開盤下跌1元，來到142元，隨後同台積電翻紅，上漲1.5元，來到144.5元；聯發科下跌10元，來到983元。
金融股逆勢走強，類股指數開盤上漲逾1%，彰銀、中再保、三商壽、華南金、富邦金、開發金、兆豐金、台新金、新光金、永豐金、中信金、群益證等上漲逾1%。
電線電纜股續強，其中，大同變壓器下攻美告捷，股價上漲逾4%，股價創近30年高，大亞漲逾1%。
營建股也有表現，中工早盤股價衝上漲停，來到19.15元，太設也同樣攻上漲停，京城漲逾7%，太子、全坤建上漲逾6%。
降息希望減弱、地緣政治不確定性，加劇大型科技股的拋售，美股迎來黑色星期五。道瓊指數上漲211.02點或0.56%，收37986.4點，是唯一上漲的指數；那斯達克指數大跌319.49點或2.05%，收15282.01點；標普500指數下跌43.89點或0.88%，收4967.23點；費半指數暴跌184.84點或4.12%，收4306.87點。
資金正大量撤出引領牛市的板塊。晶片股也面臨越來越大的壓力，輝達暴跌超10%，蒸發約2100億美元，美超微狂瀉超23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。Netflix因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超9%。
台股ADR哀鴻遍野。台積電ADR下跌3.46%；日月光ADR下跌2.9%；聯電ADR下跌1.73%；中華電信ADR跌0.81%。