今日來講股／台積電跌多「甜甜價」？分析師：趁勢分批進場或避險

台積電成功翻紅！上漲3元至753元　權值股發威！台股上漲逾百點

▲台股利空尚未消退，今（22）日台北股市開盤續跌點，來到點，預估成交量為億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股利空尚未消退，今（22）日台北股市開盤續跌點，來到點，預估成交量為億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

上週五（19日）台美股皆迎來黑色星期五，台股盤中一度大跌千點，終場收跌歷史最大跌點，美科技股也同步下挫，費半指數上週五暴跌超過4%。不過利空卻還沒有消退，今（22）日台北股市開盤續跌26.28點，來到19500.84點，不過在不到10分鐘，台積電成功翻紅，帶動大盤上漲111.34點，來到19638.38點，預估成交量為4800億元。

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大盤翻紅上漲，中小型股相對強勁，櫃買指數開盤上漲0.05點，來到242.47點，預估成交量為1100億元。今日開盤量大強勢股：大同、中工、大亞、陽明、力麒；今日開盤量大弱勢股：群創、台積電、聯電、廣運、緯創。

權值股全數走低，台積電開盤下跌8元，來到742元，上午9點8分，台積電翻紅上漲2元，來到752元；鴻海開盤下跌1元，來到142元，隨後同台積電翻紅，上漲1.5元，來到144.5元；聯發科下跌10元，來到983元。

金融股逆勢走強，類股指數開盤上漲逾1%，彰銀、中再保、三商壽、華南金、富邦金、開發金、兆豐金、台新金、新光金、永豐金、中信金、群益證等上漲逾1%。

電線電纜股續強，其中，大同變壓器下攻美告捷，股價上漲逾4%，股價創近30年高，大亞漲逾1%。

營建股也有表現，中工早盤股價衝上漲停，來到19.15元，太設也同樣攻上漲停，京城漲逾7%，太子、全坤建上漲逾6%。

降息希望減弱、地緣政治不確定性，加劇大型科技股的拋售，美股迎來黑色星期五。道瓊指數上漲211.02點或0.56%，收37986.4點，是唯一上漲的指數；那斯達克指數大跌319.49點或2.05%，收15282.01點；標普500指數下跌43.89點或0.88%，收4967.23點；費半指數暴跌184.84點或4.12%，收4306.87點。

資金正大量撤出引領牛市的板塊。晶片股也面臨越來越大的壓力，輝達暴跌超10%，蒸發約2100億美元，美超微狂瀉超23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。Netflix因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超9%。

台股ADR哀鴻遍野。台積電ADR下跌3.46%；日月光ADR下跌2.9%；聯電ADR下跌1.73%；中華電信ADR跌0.81%。

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