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湖南9歲童跳樓亡！常被打、錯別字罰抄1萬遍　父：孩子寧死不上學

▲ 中國湖南發生9歲男童跳樓輕生的憾事，家長質疑與老師的不當體罰有關。（圖／擷取自微博影片）
▲ 中國湖南發生9歲男童跳樓輕生的憾事，家長質疑與老師的不當體罰有關。（圖／擷取自微博影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國湖南省岳陽市平江縣，本月15日發生9歲楊姓男童墜樓事件，男童父親控訴，兒子是因在學校遭到不當體罰，對老師心生畏懼才會選擇輕生，淚訴：「他寧願選擇去死都不願意讀書。 」

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綜合中媒報導，湖南9歲男童「晨晨」就讀平江縣簡青芙蓉學校，15日一早，母親送他下樓後，他並未直接去學校，而是搭電梯到了頂樓，監視器畫面顯示，男童在頂樓徘徊了許久，最後還是跳了下去。 父親懷疑與兒子平常在學校的遭遇有關，就去查看了事發前1週、兒子在校情況的監視器，發現兒子在1週內被罰13次，包括打手，1天內被罰站了4堂課，他想繼續查看監視器卻被校長阻止。

楊姓男子透露，晨晨由於作業常常無法及時完成，幾乎每天都會被老師打手，還曾經被罰抄寫錯別字「分級」1萬遍，從去年抄到今年還沒抄完；並說晨晨是個開朗的孩子，性格溫和，平常也非常聽話，吃完飯都會幫著媽媽收拾碗筷，有時還會掃地、擦地，哄弟弟玩，跟同學相處也不錯，從不惹是非，是一家人的心頭肉：「他就是一個普通的、好好長大的孩子，就算學業沒有那麼優秀，也不該有這種遭遇。」

▲（圖／翻攝自微博）
▲看著兒子生前被罰抄寫的作業簿，楊姓男子感到非常心痛。（圖／翻攝自微博）
當地傳媒分別打給平江縣政府辦公室、平江縣教育局、平江縣公安局三陽派出所、簡青芙蓉學校校長，以及晨晨的班主任，電話不是沒接，就是不願正面明確回應。直到18日晚間，平江縣教育局才在微信公眾號發布說明，聲稱正在深入調查事故原因，事後也會依法依規處理。

楊姓男子說， 現在他就2個要求，第1個是讓他繼續看完監視器畫面，第2是對老師的「變態」行為做出刑事處罰，一定要為孩子討回公道，坦言：「這1星期我都不知道怎麼過來的，一躺下就感覺孩子躺在我身邊，滿腦子都是孩子的模樣。」

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