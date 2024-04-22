湖南9歲童跳樓亡！常被打、錯別字罰抄1萬遍　父：孩子寧死不上學

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楊姓男子透露，晨晨由於作業常常無法及時完成，幾乎每天都會被老師打手，還曾經被罰抄寫錯別字「分級」1萬遍，從去年抄到今年還沒抄完；並說晨晨是個開朗的孩子，性格溫和，平常也非常聽話，吃完飯都會幫著媽媽收拾碗筷，有時還會掃地、擦地，哄弟弟玩，跟同學相處也不錯，從不惹是非，是一家人的心頭肉：「他就是一個普通的、好好長大的孩子，就算學業沒有那麼優秀，也不該有這種遭遇。」
當地傳媒分別打給平江縣政府辦公室、平江縣教育局、平江縣公安局三陽派出所、簡青芙蓉學校校長，以及晨晨的班主任，電話不是沒接，就是不願正面明確回應。直到18日晚間，平江縣教育局才在微信公眾號發布說明，聲稱正在深入調查事故原因，事後也會依法依規處理。
楊姓男子說， 現在他就2個要求，第1個是讓他繼續看完監視器畫面，第2是對老師的「變態」行為做出刑事處罰，一定要為孩子討回公道，坦言：「這1星期我都不知道怎麼過來的，一躺下就感覺孩子躺在我身邊，滿腦子都是孩子的模樣。」
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