撿骨師收錢不辦事！賭博欠債帶骨骸落跑 婦遺骨遭棄50年重見天日
撿骨師收錢落跑！1975年間，新北市一對賴姓兄弟，委託林姓撿骨師撿拾母親遺骨，未料林姓撿骨師收錢之後，竟帶著骨骸躲債落跑，由於賴母遺骨不見蹤影，賴家人50多年來，只能拜著未裝遺骨的空骨灰甕。今年3月間，基隆港務分公司拆除東暖新村廢棄宿舍，意外發現3具遺骨，其中有一具正是賴母遺骨，讓一家人終於團聚，也讓遺骨落葉歸根。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今年3月間，基隆市警察局第三分局碇內派出所獲報，有施工工人拆除東暖新村廢棄員工宿舍時，發現三個米袋裡面裝有白骨，隨即報警處理。經鑑識人員採證，確認有三顆顱骨及其他白骨，另在袋中發現報紙碎片、寫有賴婦全名及某某祖先等字條。
隨後檢警組成專案小組展開調查，透過賴婦名字搜尋，找到位於新北市萬里區的賴婦大兒子，他向警方表示，母親過世之後，50多年前與弟弟請林姓撿骨師撿骨，未料林男拿錢之後就失聯，這些年來家人只能對著空甕祭拜。警方追查之後，發現林姓撿骨師於十年前離世，將骸骨放置於東暖新村1樓樓梯旁置物間。
警方深入追查，得知林男因喜歡簽賭大家樂，在外積欠大筆債務，之後收取賴家款項卻不辦事，為了躲債更就此失聯，所幸他將遺骨留下，讓賴母的遺骨得以重見天日，透過DNA比對成功，確認為賴母遺骨之後，將遺骸發還給家屬安置供奉，使其順利落葉歸根。