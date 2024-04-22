Tatum大三元帶領綠衫軍搶下「開門紅」！稱打敗熱火是艱難的挑戰
NBA東區第1種子波士頓塞爾提克今（22）日在主場迎戰東區第8種子邁阿密熱火，此戰綠衫軍僅靠8人應戰，在Jayson Tatum繳出23分、10籃板、10助攻的大三元表現帶領下，終場以114：94大勝熱火，搶下首輪系列賽第1場勝利，其中對於能戰勝熱火，Jayson Tatum則直言，「這是一件艱難的挑戰。」
記者張志宇／綜合報導
此戰拿下大三元的Jayson Tatum無疑是綠衫軍獲勝的功臣，能拿下這場比賽的勝利，Jayson Tatum則透露，「這是一件很艱難的挑戰，在賽季中對上他們沒有一場比賽是容易的，無論比分如何，還剩多少時間，我們都無法保證能戰勝他們，但最後我們做到了，我們贏了。」
今綠衫軍外圍火力全開，全場轟進22顆三分球，談到球隊表現，主帥Joe Mazzulla則表示，「我們不想給對方任何機會，因為只要當我們將球處理不好時，就是熱火的機會，我們知道他們擁有十足的韌性。」
本場熱火「士官長」Jimmy Butler右膝內側副韌帶扭傷高掛免戰牌並未登場，首節熱火還與塞爾提克打的有來有往，但塞爾提克仍在首節打完取得26：21領先，但進到次節，綠衫軍開局就打出11：0的攻勢拉開比分，上半場結束塞爾提克以60：45領先熱火。
來到第3節戰況風雲變色，塞爾提克在單節打出31：14的攻勢，一度將領先拉大至32分，雖熱火在末節打出35：23的攻勢，但始終無法反超綠衫軍，終場就以94：114不敵塞爾提克。
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