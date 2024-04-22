台中男登山墜谷困10天！他採姑婆芋堵水求生 村民上山查看終獲救
本月12日，台中一名54歲的莊姓男子，獨自騎機車前往南投鹿谷鳳凰山登山健行，卻不慎失足跌落10公尺深山谷，莊男因受傷無法行走，加上未攜帶手機出門，孤身受困山林長達10天，所幸過去莊男曾擔任水電工，利用瑞士刀鋸開附近居民引水水管，並以姑婆芋莖堵住，才獲得水源勉強支撐，而村民發現無水可用、上山查看，這才發現受困的莊男，立即通報警消將其救出脫困。
記者林盈君／綜合報導
據了解，21日下午3時許，南投警消接獲報案，有村民於山上發現一名受困的登山客，立即派員前往救援，經了解之後，才發現莊男獨自受困深山野林長達10天。警方調查，莊男於12日獨自騎車出門，到鹿谷鳳凰山健行，期間疑似體力不支，不慎失足跌落10公尺深山谷，因受傷無法行走，加上沒有攜帶手機，受困在山上整整10天，所幸他利用水電工知識，以隨身攜帶的瑞士刀，鋸開村民引水用的水管，並採摘姑婆芋的莖把水堵住。
而村民發現無水可用，立即循著水管上山查看，才發現受困的莊男。警消獲報到場，經評估，莊男意識狀況、生命徵象都相當穩定，右腳、左臀受傷，立即給予補充水分及衣物保暖後移送下山，送往秀傳醫院治療。