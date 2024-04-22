Damian Lillard轟35分追平KD紀錄！公鹿109:94溜馬搶下季後賽首勝

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此戰Damian Lillard全場22投11中，三分球11投6中，攻下35分、6籃板、3助攻，其中在上半場就轟進35分，Damian Lillard也成為NBA史上第2位，在季後賽比賽中，只在上半場就至少攻進35分的球員，歷史上首位為2019年效力金州勇士的Kevin Durant，當時對陣洛杉磯快艇Kevin Durant在上半場就轟進38分，此外Damian Lillard也打破自己的紀錄，此前個人半場得分紀錄為34分。
上半場打完溜馬僅攻下42分，分別在首節與次節攻下21分，反觀公鹿上半場在Damian Lillard轟進35分帶領下，在首節與次節分別攻下30分與39分，上半場結束取得69:42的大幅領先。
進到第3節，溜馬在防守端加壓，單節讓公鹿在進攻端只拿下14分，其中上半場手感火燙的Damian Lillard更是沒有攻下分數，溜馬靠著單節打出29:14攻勢，將比分追至71:83。
進到末節溜馬火力卻熄火，反觀公鹿火力全開，開局就打出14:6的攻勢，再度將比分拉開至20分差距，至此後溜馬無力逆轉，終場就以94:109不敵公鹿，無緣拿下系列賽首勝。
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