蕭美琴帶23瓶私酒要求免查驗？黃揚明揪貓膩：「他們」蠻會拍馬屁
網傳副總統當選人蕭美琴日前將在美國的用品送回台，疑似透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗。對此，外交部表示，駐外人員於任滿調回國內攜帶自用物品（含自用酒品）相關事宜，均是依照財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」的規定辦理；財政部則表示，經審核符合相關規定，乃依法同意免取具菸酒進口業許可執照並免辦理進口酒類衛生查驗。不過資深媒體人黃揚明指出，外交部、財政部都於3月15日互相回函，處理得很快，質疑他們拍馬屁的工夫還蠻強的。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明21日在節目《決戰關鍵》表示，一般這種案件，不會那麼快處理，外交部及財政部互相回函，都在3月15日，貓膩就在此，因為是準副總統的東西，所以處理得很快，所以很多人懷疑，若日期沒有造假，那外交部或是財政部拍馬屁的功夫蠻強的，立刻就用最速件來處理。
黃揚明指出，一般人了不起免稅酒最多就是1公升，若再超過就要報稅，且最多只能再多報5公升，加起來等於6公升；可蕭美琴23瓶酒共有15.1公升，已經是一個小型酒行進口的量。黃揚明認為，蕭美琴過去評價都很正面，對於這件事應解釋清楚，為何將這麼多酒運回來，是有目的嗎？還是只是想要享受特權？