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黃子佼涉性侵、買少女影片　孟耿如媽媽堅強發聲：我相信我們可以

▲黃子佼（左）涉嫌對少女伸狼爪、買未成年不雅影片，岳母、孟耿如媽媽陳婉婉發聲。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼（左）涉嫌對少女伸狼爪、買未成年不雅影片，岳母、孟耿如媽媽陳婉婉發聲。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒 綜合報導

黃子佼被多名女子指控早年對自己強制猥褻、性騷擾甚至強制性交得逞，而他又被發現購買7部未成年少女不雅影片，被害人年紀從12、13到17歲，內容非一般裸露而是違反意願的偷拍、性虐待等，原本2年緩起訴被高檢署撤銷發回續查。黃子佼岳母陳婉婉昨（21）日發文自我喊話：「我相信，我們可以。」疑似吐露女婿涉犯刑事案件、女兒孟耿如被波及的心聲。

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孟耿如在老公黃子佼爆發染指少女、付費下載未成年女孩非法影片後，難敵輿論壓力，發聲為另一半道歉挨轟，最後關閉粉專，昨天晚上，她的母親陳婉婉在私人臉書分享擠花蛋糕作品，寫下：「雖然，眼前荊棘遍佈，窒礙難行！我卻仍看見遠方，繁花似錦，滿園芳香！我相信，我們可以。」

▲孟耿如媽媽陳婉婉發文。（圖／陳婉婉臉書）
▲孟耿如媽媽陳婉婉發文。（圖／陳婉婉臉書）
▲孟耿如媽媽陳婉婉發文。（圖／陳婉婉臉書）
貼文一出，親友留言幫陳婉婉加油、打氣：「關關難過，關關過，加油」、「開出更美麗的花」、「紛紛擾擾將會過去，會更好的」、「一定可以！」

▲孟耿如（左）和媽媽感情很好。（圖／陳婉婉臉書）
▲孟耿如（左）和媽媽感情很好。（圖／陳婉婉臉書）
孟耿如母親原本是服裝設計師，後來考取藝術擠花高級證照，擔任老師開班授課，本身也有10多年烘焙長才，天性樂觀的她，與孟爸、兩個女兒挺過兒子輕生低潮，曾經說：「人都會碰到高低潮，只要勇敢面對，咬著牙、用力一點就過去了！以後想到這麼困難我都能挺過去，就不會再被任何事打倒。」

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