黃子佼涉性侵、買少女影片　孟耿如媽媽堅強發聲：我相信我們可以

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貼文一出，親友留言幫陳婉婉加油、打氣：「關關難過，關關過，加油」、「開出更美麗的花」、「紛紛擾擾將會過去，會更好的」、「一定可以！」
孟耿如母親原本是服裝設計師，後來考取藝術擠花高級證照，擔任老師開班授課，本身也有10多年烘焙長才，天性樂觀的她，與孟爸、兩個女兒挺過兒子輕生低潮，曾經說：「人都會碰到高低潮，只要勇敢面對，咬著牙、用力一點就過去了！以後想到這麼困難我都能挺過去，就不會再被任何事打倒。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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