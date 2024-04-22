422世界地球日帶環保杯！買咖啡手搖「折15元」　速食免費喝飲料

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◾️星巴克「杯扣10元」：星巴克將整個四月訂定為GMoG（Global Month of Good）全球善心月，不只自備環保杯等可重複使用材質的容器，購買咖啡飲料可享「杯扣10元」優惠；即日起至4月30日，全門市推出「REUSE!I CAN!自帶杯數位集點活動」，攜帶自備環保杯（含星巴克循環杯）購買任一飲料即可獲得乙點，凡集滿6點，即可獲得「限定飲料提袋」乙個活動（數量有限，贈完為止，最後可兌換日為5月5日）。
◾️cama café「現折15元」：cama café世界地球日優惠喝一整週！4月2
📌手搖飲料免費升級大杯！最高「現折15元」
◾️迷客夏「最高現折15元」：迷客夏4月22日世界地球日當天，攜帶環保杯至全台門市購買手搖飲料加碼折10元，購買葡萄初戀季系列再加碼「最高折抵15元」；同步回饋有回收習慣的消費者，當日於迷客夏門市使用ECOCO點數，還有機會抽中迷客夏限量環保吸管或KINGJUN聯名琺瑯杯。
◾️七盞茶「免費升級大杯」：七盞茶4月22日世界地球日當天，攜帶環保杯至全台門市購買「白玉珍奶紅」或「仙草凍烏龍奶」兩款飲品，可享「免費升級大杯」優惠，中杯價格45元就能爽喝大杯份量還現省10元。
◾️麻古茶坊「免費升級瓶裝」：全台麻古茶坊門市4月22日至4月23日，憑Facebook或Instagram指定活動截圖，並購買指定蕃茄梅蜜系列飲品（Ｌ杯），立即免費升級麻古美口瓶裝（瓶裝量大杯價），可調整甜度與額外加料，自備環保杯（含麻古美口瓶）可折5元；4月24日至4月25日，憑Facebook或Instagram指定活動截圖，持麻古美口瓶回購柳橙果粒茶（瓶裝）/ 翡翠柳橙（瓶裝），即享回購價現折10元（已含環保杯折扣 5 元）再打8折優惠。限到店點餐購買，電話自取，外送平台則無此優惠。
📌速食「免費喝中杯可樂」！
◾️麥當勞「免費喝中杯可樂」：麥當勞即日起至5月14日，到有循環杯租借服務的麥當勞餐廳，租借循環杯購買飲料、並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂」兌換券一張（須於麥當勞櫃台借用之循環杯兌換）；今年還有加碼集點活動，租借即獲麥樂點數1點，5點以上即可獲得限量野餐墊、收納包或餐盤組等獨家好禮。
◾️漢堡王「免費喝中杯飲料」：漢堡王4月22日世界地球日當天，全門市（機場店、兒童樂園、科技店除外）買華堡系列，憑環保杯送「免費中杯飲料」，早上10:30直到打烊前30分鐘買任一華堡系列，單點華堡、雙層華堡、三層華堡都有優惠。中杯飲料包含百事可樂、無糖可樂、七喜、橘子汽水、激浪、綠茶、微糖紅茶；數量有限，實際原料依門市現場庫存為主，售完為止；限臨櫃購買，不適用官網外送與外送平台。