台師大新設半導體、元宇宙等8大學程！開放台大系統逾6萬學生申請

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台師大提到，其中半導體學程，是由台師大科技與工程學院、理學院系所與台灣積體電路公司合作推動，除了開設學程專屬課程外，還能參與台積電業師課程，學生最低僅需修畢15門課，就能獲得保證面試機會，若平均學業成績達80分以上錄取者，還能獲頒台積電的到職獎勵金。
因應產業環境轉變，台師大也與時俱進，推出符合業界人才需求的教學內容，像是ESG永續管理學程，就是針對社會環境議題，如碳排放、消費者權益保障，結合公司治理來設計課程；元宇宙敘事學程則結合人文藝術及數位工具的使用，鼓勵學生使用跨域思維來產製內容，迎戰不斷變化的媒介載體。
為使學生在未來職涯選擇更加多元，學程強調理論與實務並行，如商業分析學程著重數據的分析管理及應用，包括金融風險評估、消費行為解釋，可用於研擬企業的經營策略；科技化教學產業學程則致力於將科技融入教育現場，突破傳統教學模式，運用各種科技工具，準確瞭解學生需求，創建適性化學習內容。
台師大指出，新設學程也配合國家發展政策，開設像客語與客家文化學程、科技計算與跨域應用EMI學程，旨在培養學生的語言使用能力，鼓勵探索自身感興趣的應用課題。另外，校方也觀察到台灣運動風氣盛行，新設肌力與體能訓練學程，指導學生體能計畫擬定及操作能力，迎合產業人力需求。
台師大教務長劉美慧表示，有鑑於雙主輔系門檻較高，教務處與各學院積極協調，發展以符應未來領導人才需求、12至20學分為原則的學分學程，教學內容上加強產學合作，接軌職場，且修滿規定後，還可申請學程證明書，為履歷添上一筆專業認證。
台師大提到，學程（program）是一種介於系所課程與科目間的彈性教學組合，不用像雙主修或輔系需要校內成績達標或先修課程等門檻，學程僅需上網登記，上傳書面資料，並在一定期限內修習指定課程後，就可取得該學程認證，將於4月22日至5月6日開始受理登記，詳細申請資訊可至教務處課務組網站查詢。