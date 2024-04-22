台股上周崩跌逾千點！要不要祭救市措施？黃天牧：還要再觀察
台股上周崩跌1209.45點，今（22）日在立法院財政委員會也引發立委關注，金管會是否該推出「救市」措施？金管會主委黃天牧表示，台股到2萬點已1個多月，如果只是外在情勢，要觀察這周情況，今天有稍微往上漲，「我覺得再觀察，還不需要在這時候談穩定措施」，現階段他不覺得要考慮到這些問題。
記者顏真真／台北報導
黃天牧指出，台股上周崩跌逾千點，國際情勢是主要因素之一，尤其中東情勢，對於「救市」措施，他覺得台股已到2萬點1個多月，如果只是外在情勢，要觀察這周情況，今天股市已經稍微往上漲了。
國民黨立委林德福進一步追問，520之前要不要推股市穩定措施？黃天牧說，「以今天股市趨勢來看，我覺得再觀察，現在已經是2萬點以上行情，我想還不需要在這時候談穩定措施」。
林德福再問金管會要不要做些股市防範措施？黃天牧表示，其實台股在過去前年新冠疫情是有大波度調整，那時有採取因應措施，只是每次情況不同，雖然一定有固定維護股市的穩定措施，但何時用、怎麼用、用的強度，每次都不同，「現階段我不覺得要考慮這些問題。」
對於台股這波回檔，台積電下修半導體展望，外資大砍台積電持股，財政部長莊翠雲今日則表示，若以出口來看，台灣第1季出口總值超過千億美元，是歷年同季新高，且年增達到12.9%，台灣在資通 以及視聽產品的外銷，仍然維持強勁，且台積電即便下修半導體展望，但仍維持兩位數成長。