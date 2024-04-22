當心！寵物、寶寶徵選投票有詐 刑事局︰騙取個資誘投資圈套
當心網路詐騙！日前有民眾反映收到好友私訊，請其幫寵物、寶寶或是小朋友的參賽畫作投票，也有民眾接到簡訊，內含不明連結，點進去頁面即是寵物或寶寶等的票選活動，有些網站或社群平台，聲稱註冊帳號並加入投票活動還可以抽獎品，對於眼前的好康，可能是詐騙集團操作的施詐手法！目的是為了騙取個人資料、盜用個人資料，以及將被害民眾導入通訊軟體的投資群組來詐財。
記者林盈君／綜合報導
刑事局指出，先前有假借寵物或是寶寶模特兒徵選的案例，誘騙家長們加入通訊軟體的徵選投票群組，不只要求給姓名、電話等個資，連照片也索取，等個資拿到手就請被害人再加另一個群組，由其他專員進行服務，但最後進入社群後，看到的都是「偽家長們」發出投資獲利的訊息，且抓準家長們養育小孩需要育兒基金的狀態，讓家長們一步步踏入投資詐騙圈套。
一名黃小姐在網路上，被詐騙集團謊稱抽中名牌包，請其匯款付關稅約500元，其付完款項後又說還有刮刮樂活動，並隨後說抽中現金近10萬元，引導給與其銀行帳號等個人資料，並謊稱無法匯獎金，再度要求民眾提供戶頭資料，當下黃小姐直覺有異，向銀行及165反詐專線後，才知道遭到詐騙。
刑事局表示，民眾可採取的防範方式為不明連結切勿點擊，亦別輕易在網路提供或傳送個人證件資料，若是由朋友發送的投票訊息，也務必與朋友確認訊息是否為本人發送，可與朋友分享彼此才知道的事情來判斷是否為本人，而非帳號被盜用，另外，也可查詢投票活動是否為正式官方舉辦，以確保自身權益。
內政部警政署刑事警察局也提醒民眾，投資必定有風險，切勿相信號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的投資管道，並謹記「勿信不明網友教投資」及「勿下載不明投資軟體」；在投資前也應先做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，才能遠離詐騙保荷包。