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《淚之女王》金智媛失憶了！金秀賢哭到氣喘腳軟　神場面嚇到觀眾

▲《淚之女王》最新一集中，金秀賢深怕失去金智媛的演技，令觀眾讚嘆：「這可以拿百想藝術大賞視帝了吧？」（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》最新一集中，金秀賢深怕失去金智媛的演技，令觀眾讚嘆：「這可以拿百想藝術大賞視帝了吧？」（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

熱門韓劇《淚之女王》昨（21）日晚間播出最新一集，洪海仁（金智媛 飾）終於失憶，澈底忘記所有人，但唯一記得的是白賢祐（金秀賢 飾）這個名字，故事開虐惹哭觀眾。另一方面，白賢祐原以為洪海仁被車撞死「痛哭氣喘」，再度創出「神級場面」，網友認為金秀賢有望拿下本屆「百想藝術大賞」視帝寶座。

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最新一集中，得了罕見腦瘤的洪海仁終於看見希望，找到能動開腦手術的德國醫師，當眾人欣喜若狂時，卻得知後遺症是「會失去動手術前的所有記憶」，洪海仁寧願死去也不願意開刀，只怕會忘記唯一的摯愛白賢祐。

洪海仁跟上帝祈禱寫下心願卡，表示遇到白賢祐後，獲得人生中最重要的2樣東西：「愛過的記憶」跟「被愛的記憶」，她坦言不想失去：「我不會求祢讓我活下去，只要讓我可以完整的帶著這些記憶離開就好。」該卡片被白賢祐看到，他嚇壞以為洪海仁要尋死，痛哭抱住對方的畫面動容不少人。

洪海仁不理解白賢祐為何要堅持要她活下去，直到自己被白賢祐誤會「遭卡車撞死」，她看到白賢祐失去自己後，震驚到喘不過氣痛哭的模樣，洪海仁才意識到自己的自私，只想到自己會失憶，卻忘了如果自己離世，留下來的人會有多難過，洪海仁說：「我不想失去你，也不想再讓你哭了。」終於點頭動手術；但也如醫師所言，洪海仁開完刀後已忘記所有人。

金秀賢這場遇車禍誤以為金智媛被撞死，難過到腳軟喘到爆哭的橋段，震驚不少觀眾並獲封「名場面」，也認為終於理解他為何能入圍本屆「百想藝術大賞」。《淚之女王》每週六、日晚上10點獨家在Netflix上架。

今年的「第60屆百想藝術大賞」將於5月7日舉行，電視部門「最佳男主角」入圍者有《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《Moving 異能》柳承龍、《運氣好的日子》柳演錫、《少年時代》任時完，不管是柳承龍痛失老婆的哭戲、柳演錫扮演微笑殺人魔，還是南宮珉為了摯愛的深情模樣，確實讓人難以抉擇，金秀賢落入「死亡之組」，是否封帝備受關注。

▲今年「第60屆百想藝術大賞」視帝名單各個實力堅強，包含金秀賢（上排左起）、南宮珉、柳承龍（中排左起）、柳演錫以及任時完。（圖／百想藝術大賞官網）
▲今年「第60屆百想藝術大賞」獲提名的視帝名單各個實力堅強，包含金秀賢（上排左起）、南宮珉、柳承龍（中排左起）、柳演錫以及任時完。（圖／百想藝術大賞官網）
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