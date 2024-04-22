《淚之女王》金智媛失憶了！金秀賢哭到氣喘腳軟　神場面嚇到觀眾

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洪海仁跟上帝祈禱寫下心願卡，表示遇到白賢祐後，獲得人生中最重要的2樣東西：「愛過的記憶」跟「被愛的記憶」，她坦言不想失去：「我不會求祢讓我活下去，只要讓我可以完整的帶著這些記憶離開就好。」該卡片被白賢祐看到，他嚇壞以為洪海仁要尋死，痛哭抱住對方的畫面動容不少人。
洪海仁不理解白賢祐為何要堅持要她活下去，直到自己被白賢祐誤會「遭卡車撞死」，她看到白賢祐失去自己後，震驚到喘不過氣痛哭的模樣，洪海仁才意識到自己的自私，只想到自己會失憶，卻忘了如果自己離世，留下來的人會有多難過，洪海仁說：「我不想失去你，也不想再讓你哭了。」終於點頭動手術；但也如醫師所言，洪海仁開完刀後已忘記所有人。
今年的「第60屆百想藝術大賞」將於5月7日舉行，電視部門「最佳男主角」入圍者有《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《Moving 異能》柳承龍、《運氣好的日子》柳演錫、《少年時代》任時完，不管是柳承龍痛失老婆的哭戲、柳演錫扮演微笑殺人魔，還是南宮珉為了摯愛的深情模樣，確實讓人難以抉擇，金秀賢落入「死亡之組」，是否封帝備受關注。
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