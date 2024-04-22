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不辭了！台電總經理王耀庭「接受慰留」：我要負責、對抗流言

▲台電總經理王耀庭20日以千字文請辭，今（22）日上午10時宣布「接受慰留」的消息。（圖／記者吳翊緁攝）
▲台電總經理王耀庭20日以千字文請辭，今（22）日上午10時宣布「接受慰留」的消息。（圖／記者吳翊緁攝）

記者鄭妤安/台北報導

近來供電爭議不斷，日前傳出限電危機後又發生連日跳電，經濟部、台電飽受各界批評，甚至演變成政治攻防。台電總經理王耀庭20日以千字文請辭，盼能藉此止血，但受到行政院長陳建仁、經濟部長王美花等人慰留。台電於今（22）日上午10時針對台電公司高階人事議題召開記者會，由王耀庭親自對外說明。會中他公布自己「接受慰留」的消息，哽咽道出台電同仁的努力、台電真正的問題，以及自己被慰留的原因，「我要為台電負責，跟流言對抗！」

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王耀庭上周六閃電辭職，驚動經濟部，經濟部長王美花、代理董事長曾文生以及行政院長陳建仁等人都強力慰留，在經過2天沉澱後，台電22日上午舉行記者會，宣布王耀庭慰留成功。王耀庭親自面對社會大眾表示，自己在台電工作36年，所做的決定都是對台電最好的，「之所以提出辭呈，是要為台電負責；我留下來，也是一樣要為台電負責。」

經濟部長王美花今日也說：「我們是很希望他留下來，我們一起打拚！」同時，她提到，王耀庭從基層上來，非常專業，處事非常用心、細心，這是台電團隊非常重要的成員，希望他能留下來。

王耀庭聲明稿全文：
對於個人辭職造成社會紛擾，我要向大家說抱歉，但今天不只要抱歉，更要跟大家報告台電的心聲。我之所以遞出辭呈，原因只有一個，就是「我要為台電負責」，而我現在接受慰留，原因一樣，「我要為台電負責」。

接受慰留，我知道網路酸民一定又要酸言酸語，但我在台電服務數十年，連職務都可以辭掉。我無所畏懼。酸民也是台電服務的人民，為了讓台電可以繼續供電給所有人，有些真話我一定要講。

首先，「我厭惡台電被當作政治鬥爭的工具。」在大地震後，對電力專業的曲解，已經積非成是到無以復加的程度，讓我必須用辭職的方式，來捍衛同仁的尊嚴。

為什麼我會認為台電已經被當成政治鬥爭的工具？

因為部分人士總是將專業的電力議題，簡化成「缺電」，或是「能源政策錯誤」，指責很簡單，因此讓前線的搶修同仁，不只更有時間壓力，還要承受莫須有的壓力。

有人說，換一千個我也解決不了問題，其實不是一千個，是兩千四百六十七個人。

因為每天特定人士把設備故障或天災，造成的短時間事故停電，醜化成缺電時，台電光是配電同仁，就有兩千四百六十七人，在24小時輪班搶修。

全世界每一家電業，都可能受到天災或設備故障而影響供電，把問題抹黑為能源政策錯誤，講起來容易，但台電努力把事故停電次數減少七成，這才是事實。

在某些人心中的正確能源政策，就是多用一點核電，難道這樣就不會有故障、就不會停電嗎？

最近討論的需量反應制度，其實從45年前就開始，綠能躉購也是從2010年開始，這些行之有年的措施，現在都被說成錯誤能源政策的一部分。

昨天朋友傳給我一篇投書，標題為《停電次數減半、報導卻增十倍，誰在捏造缺電假象？》在我提出辭職後，這篇投書開始流傳，我看了很感慨。

大到電廠、小到人孔蓋都變成缺電的理由。令人氣餒的是，部分人士不斷高喊缺電，卻處處阻擋電力建設，有時說這種電太貴、有時罵那種電污染，各縣市「只要晶圓廠，不要發電廠」，各位可以看看台電過去幾年，各種發電建設環評與執照申請，哪一件不是遭到阻擋、杯葛？不讓台電發電，再來罵缺電，這才是真正的問題。

我們一直大聲疾呼，蓋一個新的大型室內雙電所，要8-10年，結果松湖變電所拖了20年才動工，等到當地發展遇到瓶頸時，被罵缺電的又是台電。

停電搶修更是這樣，露天的線路一定會遇到風兩影響、動物侵援，很多地方爭取要電纜地下化，可是遇到線路故障，埋在地下的線路，一定會增加修復的時間，民眾也不能接受。

這些事情，噴口水的人也許不在乎，可是我台電兩萬八千多個弟兄姊妹，每天都為此奔忙，我非常在乎他們。

工會的慰留是我留下來最主要的理由。從我的辭職聲明發出後，我接到來自院長、部長、次長、董事會的慰留，但說實話，我本來打算今天就打包離開。

真正改變我的心意的，是工會的呼籲，台電工會吳理事長當面告訴我：「總經理，如果現在這個時候離開，非但曲解不會停止、惡意的揣測還會更多，不但會讓台電同仁更辛苦，還會引發台電同仁的不安。」

確實，各種陰謀論、政治操作，馬上就開始了，最遭憾的是，不知道何時會停止。

有一位同仁對我說：「你不應該被這些流言打敗，反而應該用專業，和那些似是而非的曲解正面對抗，這樣才能創造一個良好的電業環境。」

所以考慮再三，我不想帶給太家困擾，在這個內閣交替之際，我會留下來為台電負責，然後把我的去留，交給新內閣來決定。

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