台中5億高中生案再開庭！夏男6度穿同件POLO衫 見媒體低調不回應
台中發生「5億高中生」墜樓身亡一案，檢方認定賴生的夏姓配偶並無結婚真意，因此依偽造文書罪嫌起訴夏男。22日上午，案件再度開庭審理，先前夏男否認犯案，今檢方預計傳喚與賴男的要好男同學，釐清此案是否為假結婚，而過去夏男5度出庭，均穿著同一件水藍色POLO衫，今天上午又穿同一件現身，媒體詢問是否有特殊涵意？夏男低調不作回應。
記者林盈君／綜合報導
據了解，上月18日，針對夏男與賴男是否有結婚真意開庭審理，賴母及賴男的高中導師及輔導老師，以及戶政事務所櫃台職員均出庭作證，賴母及老師表示賴男喜歡女生，提供的資訊也顯示賴男有追情過女同學，顯示其喜歡的對象為異性；戶政人員則指出，登記時，夏男馬上退還由市府贈送的新婚禮品，理由是「不方便載運」。
而檢方今傳喚賴男的高中好友，希望能釐清夏男與賴男之間，是否為假結婚。由於夏男過去開庭時，5度穿著同一件水藍色POLO衫，今天上午再度穿同一件現身，面對媒體詢問是否有特殊涵意？夏男無回應直接進入法庭。另外，檢方針對夏男殺人罪不起訴部分，賴母提出再議，台中高分檢審酌卷證後，去年8月間發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
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