蕭美琴遭爆帶23瓶私酒免查驗 賴士葆：當副總統豈不更「綠威」 ?
網傳副總統當選人蕭美琴日前將在美國的用品送回台，疑似透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗；但外交部表示，駐外人員於任滿調回國內攜帶自用物品（含自用酒品）相關事宜，均是依照財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」的規定辦理。對此，國民黨立委賴士葆發文指出，原以為民進黨會記取108年總統專機私菸案教訓，卻又傳出蕭美琴帶20多瓶高價洋酒回國的免稅疑雲，「才駐美代表就有如此特權，接下來當副總統不是更加綠威了嗎 ?」
記者王德蓉／綜合報導
針對網路爆料外交部及財政部皆協助辦理蕭美琴免私酒查驗疑雲一事，外交部表示，駐外人員於任滿調回國內攜帶自用物品（含自用酒品）相關事宜，均是依照財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」的規定辦理；財政部則表示，經審核符合相關規定，乃依法同意免取具菸酒進口業許可執照並免辦理進口酒類衛生查驗。
對此，賴士葆在臉書發文，108年總統專機私菸案舉國譁然，原以為民進黨會記取教訓，沒想到蕭美琴尚未上任就先帶20多瓶高價洋酒回國，找了一家「綠威」報關，再讓外交部發文給財政部免查驗，財政部竟還發文「便利放行」，果然綠威，才駐美代表就有如此特權，接下來當副總統不是更加綠威了嗎 ?