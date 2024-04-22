黃金今日現貨價格跌0.6%　拉回震盪？牛市結束？分析師這樣看

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針對上週五以色列對於以色列襲擊伊朗境內目標，有一名知情人士表示，以色列提前通知了美方，但美方沒有參與以色列此次行動。根據路透社報道，以色列領導人和軍方都保持沉默。伊朗媒體對這次襲擊的反應也很低調。
而當地時間4月20日，美國媒體引用三名知情人士獨家報道稱，美國國務卿布林肯預計將在幾天內宣佈對以色列國防軍內扎·耶胡達營實施制裁，理由是該營在約旦河西岸「侵犯人權」。假如正式宣佈，這將是美國首次制裁以色列軍事單位，制裁將禁止該營及其成員接受任何形式的美國軍事援助或訓練。
FXStreet分析師指出，投資人將繼續關注地緣政治。伊朗跟以色列危機的緩和可能會引發金價向下修正，並導致市場焦點轉向美國數據。另一方面，伊朗的另一次報復性反應可能會重新引發對中東危機加劇的擔憂，並使黃金繼續受益於避險需求。因此市場也格外關注本週將公布的美國GDP與PCE通膨相關數據。
High Ridge Futures金屬交易主管表示：「中東局勢升級和降級已經左右了市場。如果局勢真的緩和，那麼黃金將回調或盤整，避險買盤會枯竭。不過，從長期來看，黃金的上行趨勢仍將持續，美聯儲可能不會像市場預期的那麼快降息。」
不過，分析師依舊看好黃金後市，美國最新每週黃金調查顯示，儘管金價快速上漲且缺乏回調，但華爾街和大街仍押注，金價將進一步上漲。有14名華爾街分析師參與黃金調查，雖然比起上週明顯轉向橫盤陣營，但看跌的分析師更少。有10名專家（約占7成）預計未來一週，金價將進一步走高；3名分析師（約占21%）則認為，金價將持穩；僅一位分析師（7%）預測，金價會下跌。