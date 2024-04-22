獨家／白癡公主曾遇廠商刁難！元老YT「高EQ分析」輕鬆化解問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我是一個滿在意別人看法的人！」白癡公主身為表演創作者，坦言至今難以不在乎外界對她的看法：「我今天做了一個影片，可能流量不如預期，但有100個聲音說妳就是拍得很爛、作品不好看，那妳就會陷下去覺得委屈，會覺得為什麼大家不理解我？」她也以這樣的心情，去詮釋《鬼天廈》性工作者角色「麗美」，在大環境下深受委屈的無奈心聲。
觀眾收視習慣改變！白癡公主認觀看量在下降
「可能真的沒有辦法像早期，我認為花了8成功力，就有100萬的觀看，我現在也是花8成功力，只有10萬的觀看。」今昔不同以往，白癡公主坦言粉絲收視習慣確實有在改變，但她不會去怪罪別人，像是自己2017年時喜歡看的是生活類影片，現在也變成愛看說故事的內容，時代更迭、人之常情。
客戶刁難讚數高低！白癡公主高EQ化解問題
熱愛搞笑和表演的白癡公主，其實也有「創作無力感」的時候：「我覺得很好笑、我想要讓大家笑，但是會覺得讚數沒有以前那麼高！可能客戶會覺得這幾支影片讚數沒那麼高，但我就會反思去問說『那妳在看大家影片的時候，妳會點讚嗎？』」白癡公主說自己看到有趣的影片會以分享為主、不太點讚：「如果妳的影片是資訊內容，人家看了願意分享，那就成功啦！為什麼要去在意愛心有沒有按下去。」高EQ回應廠商化解難題。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道