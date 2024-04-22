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獨家／白癡公主曾遇廠商刁難！元老YT「高EQ分析」輕鬆化解問題

▲白癡公主曾遇過很在意「讚數」的廠商，她以「分享數」才是影片成功關鍵化解難題。（圖／記者陳明中攝影）
▲白癡公主曾遇過很在意「讚數」的廠商，她以「分享數」才是影片成功關鍵化解難題。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／台北報導

白癡公主（戴平雅）首度主演電影《鬼天廈》，挑戰演出一名性工作者角色「麗美」。她接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦言自己很在乎外界看法，創作的影片被網友批評時，也會令她陷入低潮；曾遇過很在乎「讚數」的客戶，白癡公主以「高EQ回應」分析問題點並化解問題：「人家看了願意分享，那就成功啦！」

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▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
▲▼白癡公主分享創作影片的艱辛過程。（圖／記者陳明中攝影）
▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
 
在意外界看法！白癡公主遇「批評聲浪」陷入低潮

「我是一個滿在意別人看法的人！」白癡公主身為表演創作者，坦言至今難以不在乎外界對她的看法：「我今天做了一個影片，可能流量不如預期，但有100個聲音說妳就是拍得很爛、作品不好看，那妳就會陷下去覺得委屈，會覺得為什麼大家不理解我？」她也以這樣的心情，去詮釋《鬼天廈》性工作者角色「麗美」，在大環境下深受委屈的無奈心聲。

▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
▲白癡公主直言現在經營YouTube頻道，影片成效沒有以前好。（圖／記者陳明中攝影）
觀眾收視習慣改變！白癡公主認觀看量在下降

「可能真的沒有辦法像早期，我認為花了8成功力，就有100萬的觀看，我現在也是花8成功力，只有10萬的觀看。」今昔不同以往，白癡公主坦言粉絲收視習慣確實有在改變，但她不會去怪罪別人，像是自己2017年時喜歡看的是生活類影片，現在也變成愛看說故事的內容，時代更迭、人之常情。

▲白癡公主專訪。（圖／記者陳明中攝影）
▲讚數不是影片成功的重點，連白癡公主看片也不按讚的。（圖／記者陳明中攝影）
客戶刁難讚數高低！白癡公主高EQ化解問題

熱愛搞笑和表演的白癡公主，其實也有「創作無力感」的時候：「我覺得很好笑、我想要讓大家笑，但是會覺得讚數沒有以前那麼高！可能客戶會覺得這幾支影片讚數沒那麼高，但我就會反思去問說『那妳在看大家影片的時候，妳會點讚嗎？』」白癡公主說自己看到有趣的影片會以分享為主、不太點讚：「如果妳的影片是資訊內容，人家看了願意分享，那就成功啦！為什麼要去在意愛心有沒有按下去。」高EQ回應廠商化解難題。

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