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王一博轉戰拍電影狂掃120億！新片搭檔黃景瑜　預售票房力壓楊冪

▲王一博（左）轉戰拍電影後狂掃將近27億元人民幣票房（約莫120億元新台幣），他在中國五一連續假期推出的新片《維和防暴隊》也力壓楊冪（右）主演的《沒有一頓火鍋解決不了的事》，成為預售票房冠軍。（圖／翻攝自王一博、楊冪IG）
▲王一博（左）轉戰拍電影後狂掃將近27億元人民幣票房（約莫120億元新台幣），他在中國五一連續假期推出的新片《維和防暴隊》也力壓楊冪（右）主演的《沒有一頓火鍋解決不了的事》，成為預售票房冠軍。（圖／翻攝自王一博、楊冪IG）

記者張一笙／綜合報導

王一博作為新生代中國演藝圈頂流，轉戰拍電影後憑藉《無名》、《長空之王》和《熱烈》等3部電影，狂掃將近27億元人民幣票房（約莫120億元新台幣）。中國五一連假將至，王一博主演的新片《維和防暴隊》與楊冪新片《沒有一頓火鍋解決不了的事》同檔競爭五一連假檔期，而王一博的新片預售票房已經突破503萬元人民幣（約莫2262萬元新台幣），反觀楊冪的新片預售票房僅183萬元人民幣（約莫823萬元新台幣），不到王一博的一半，票房號召力高下立判。

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▲王一博主演的《維和防暴隊》，將在中國五一假期上映。（圖／翻攝自《維和防暴隊》微博）
▲王一博主演的《維和防暴隊》，將在中國五一假期上映。（圖／翻攝自《維和防暴隊》微博）
王一博和黃景瑜、鍾楚曦、朱亞文等人主演的警察動作電影《維和防暴隊》將在中國五一假期上映，目前預售票房503萬元人民幣位居預售票房冠軍，而同一天上映的，還有楊冪所主演的懸疑類電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，目前預售票房僅188萬人民幣，落於下風。

▲楊冪（左2）主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，將在中國五一假期正面迎戰王一博的電影《維和防暴隊》。（圖／翻攝自《沒有一頓火鍋解決不了的事》微博）
▲楊冪（左2）主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，將在中國五一假期正面迎戰王一博的電影《維和防暴隊》。（圖／翻攝自《沒有一頓火鍋解決不了的事》微博）
王一博2014年出道，過去曾靠著與肖戰主演的《陳情令》一砲而紅，不過當時他的演技被不少人嘲是木頭演技，後來推出的《有翡》、《風起洛陽》等劇也收視低迷。近年，王一博轉戰大銀幕，3部主演的電影《無名》、《長空之王》和《熱烈》在中國合計狂吸將近27億元人民幣票房，並且接連獲得中國官媒《央視》及《人民網》讚賞演技細膩，力甩演技負評。

▲王一博主演的電影《無名》、《長空之王》和《熱烈》在中國狂掃27億人民幣票房，堪稱中國娛樂圈頂流。（圖／翻攝自王一博IG）
▲王一博主演的電影《無名》、《長空之王》和《熱烈》在中國狂掃27億人民幣票房，堪稱中國娛樂圈頂流。（圖／翻攝自王一博IG）
事實上，王一博過去曾在一年內，為經紀公司「樂華娛樂」賺進了6億元人民幣（約莫29億元新台幣）。近期有一份「樂華娛樂」的招股說明書流出，發現王一博2019年的個人收入約莫3000萬元人民幣（約1.35億元新台幣），到2021年就突破3億元人民幣（約莫10.35億元新台幣），短短3年就翻了10倍，堪稱中國演藝圈頂流。

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