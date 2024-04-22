徐巧芯全身行頭遭檢視 羅智強批「黑芯產業鏈」：是在選總統嗎？
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案，第一時間選擇切割，但隨後外界爆出多項證據指控徐巧芯說謊，她過往的全身行頭也被台北市議員苗博雅、網友紛紛起底，全是精品。國民黨立委羅智強今（22）日受訪時為徐巧芯抱不平，表示「詐騙打不下去就打穿搭，徐巧芯是在選總統嗎？居然有黑芯產業鏈存在，民進黨官員民代身上也是名牌滿滿滿，檢討徐巧芯不是不可以，不要雙重標準啊！」
記者陳宜加／台北報導
徐巧芯涉及大姑洗錢案，遭外界放大檢視，遭爆老公特權免兵役，再被揭穿戴LV精品、名錶卻未有財產申報紀錄。對此，徐巧芯解釋，自己從來沒裝窮，精品都是自己3至5個月完成目標才買的戰利品，至於過去家裡開早餐店，一天能賺2萬，家境不差，也稱不上有錢人，學生時期媽媽也喜歡買精品，平常也會跟媽媽交換名牌包互揹，強調自己不偷不搶不犯法，賺錢都有合法申報。
羅智強今於立法院受訪時指出，實在不太理解為何打成這樣？並提到4月18大安區發生停電，當天晚上自己就有去關心，同時間大安區議員苗博雅竟然是開直播檢討徐巧芯穿搭，「綠營民代側翼關心的居然都是徐巧芯穿搭，現在是要去仇富嗎？」
羅智強續指，詐騙打不下去就打穿搭，徐巧芯是在選總統嗎？居然有黑芯產業鏈存在，民進黨官員民代身上也是名牌滿滿滿，檢討徐巧芯不是不可以，但不可以雙重標準。