全聯未履行併購大潤發結合承諾　遭公平會重罰2000萬元

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公平會表示，有關「禁止最惠客戶政策」之要求，是指「全聯公司不能以其他通路之商品定價，作為雙方議價之基礎，要求更為有利或同等之條件」，這個是公平會不禁止全聯與大潤發合併的重要核心，並且全聯先前也承諾不會採取最惠客戶政策，也因此公平會不禁止該結合案。不過全聯在執行上仍是直接鎖定其他通路之一定折數作為調價條件，並且以保證折數、如果有不符合規定的價格，就要等比例降價，甚至部分有約定違約金，以及促銷檔期，將通路間價格競爭的價差損失，轉嫁給供貨廠商，等同要求上游供貨廠商承擔下游通路間競爭之成本與風險。
公平會進一步指出，對全聯「禁止最惠客戶政策」的要求，並不是禁止全聯採取「低價」策略，而是因為當全聯公司執行最惠客戶政策時，表面上似乎是為了消費者謀福利降價銷售，但實質上卻是在保障全聯公司自身商品毛利率之前提下，以他們的影響力，迫使供貨廠商吸收成本、並產生「其他通路售價不低於全聯公司」的壓力，進而影響其他通路降價競爭幅度，反而不利於通路市場競爭，消費者也難在眾多通路享受更優惠的價格。例如當其他通路售價低於全聯公司，供貨廠商為避免全聯公司跟價並要求補價差時，供貨廠商可能會要求其他通路配合調高商品售價，或以「提高其他通路進價」、「減少支援其他通路促銷優惠」來因應全聯公司最惠客戶政策，這些都已經實質限制市場依供需條件調整價格的功能。
公平會最後表示，結合決定書負擔第1項及第6項不得採最惠客戶政策，是經全聯評估可行性後所提出之結合申報承諾，亦為公平會所課負擔，全聯公司卻未履行，因此處以罰鍰2000萬元。