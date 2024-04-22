塞爾提克終結近5次交手熱火G1都輸球紀錄！上一次贏球已是14年前
NBA美國職籃季後賽今（22）日，塞爾提克在Jayson Tatum繳出23分、10籃板和10助攻，生涯首次季後賽大三元的情況下，終場以114：94擊退熱火，此役奪勝後，塞爾提克也終結在近5次季後賽對陣熱火G1都輸球的紀錄，而塞爾提克上一次對陣熱火拿下G1勝利，要追溯到2009-10賽季的東區季後賽首輪。
記者吳政紘/綜合報導
塞爾提克和熱火在曾在2011、2012、2020、2022、2023在季後賽碰頭，這5次交手都是由熱火拿下首戰，在今日比賽前，塞爾提克上一次在季後賽對上熱火拿下首戰勝利，要追溯到2009-10賽季的東區季後賽首輪。
上賽季2隊也在季後賽碰頭，在前4場雙方各拿2勝，第5場塞爾提克93：80擊敗熱火，在被聽牌的情況下，熱火在第6戰擊敗塞爾提克，將系列賽逼近搶7大戰，但第7場熱火以96：100不敵塞爾提克，無緣晉級。
而塞爾提克今日靠著Jayson Tatum的超神大三元，搶下系列賽首勝，反觀熱火方面少了Jimmy Butler似乎沒有去年那一股老八氣勢，在後續的比賽中能否扭轉氣勢，就看熱火眾將如何調整狀態。
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