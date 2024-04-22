今天最後買進日！這4檔ETF明除息 00929配0.2元、年化配息率12%
ETF除息秀陸續上演，有不少ETF即將在明（23）日除息，包含復華台灣科技優息（00929）、復華公司債A3（00789B）、復華次順位金融債（00790B）、復華信用債1-5（00791B)等，今日是最後買進日，投資人想上車要把握時間。
記者魏妤庭／台北報導
00929採月月配，已有9次除息紀錄，皆順利完成填息，最快一天內就填息達標。復華投信日前公告，00929配息金額從0.13元增加到0.2元，現金股利殖利率0.9789%、預估年化配息率12%，除息交易日為4/23，4/22前持有都來得及。收益分配基準為4/29、配息發放日是5/20。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨著半導體景氣復甦，加上2024上半年的低基期，預計台灣上半年經濟增速仍維持較高水準，加上AI應用挹注成長動能，有利整體台股電子產業營收獲利表現。
除了00929外，00789B則採季配，每單位配發金額0.605元，現金股利殖利率1.18%、預估年化配息率4.67%。00790B採季配，每單位配發金額0.588元、現金股利殖利率1.00779％、預估年化配息率4.3%。00791B採季配，每單位配發金額0.544元、現金股利殖利率0.969％、預估年化配息率3.85%。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。