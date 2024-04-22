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心房顫動中風風險翻5倍！血塊9成來自「左心耳」

▲「心房顫動」是心律不整最常見的原因之一，如果長期放任，中風風險也將大幅增加。（圖／資料照片）
▲「心房顫動」是心律不整最常見的原因之一，如果長期放任，中風風險也將大幅增加。（圖／資料照片）

記者林志怡／台北報導

「心房顫動」是心律不整最常見的原因之一，長期放任下，血液容易長期堆積、產生血塊，剝落造成中風的機率是一般人的5倍，且此類患者的血塊有9成來自「左心耳」。桃園長庚副院長葉集孝指出，除了矯正心律、藥物治療來降低中風風險外，也可以評估是否採取「左心耳關閉術」來降低未來中風風險。

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葉集孝說明，「心房顫動」患者的心房肌肉不時會像顫抖一般紊亂抽動，無法有效收縮，而讓心房失去功能，導致心悸、胸悶、頭暈、無力、呼吸急促等，也是最常見的心律不整表現之一，但有不少患者沒有明顯症狀，因此對自己的病況沒有自覺。

然而，葉集孝指出，因為心房顫動所造成心臟跳動異常、血液流動不穩定等，很容易造成多重併發症，比如長期心房顫動的患者心臟衰竭死亡風險是一般人的2倍，且心房內治療的血液可能逐漸形成血塊，在剝落時隨血流離開心臟，並造成血管阻塞，引起腦中風、腸中風、腎臟中風、肢體中風等。

葉集孝進一步說明，心房顫動患者的中風機會約是一般人的5倍，但可透過矯正心律及使用藥物來預防，尤其研究發現，心房顫動所產生的血塊約有9成是源自「左心耳」，心房顫動患者若有接受心臟手術，若一併關閉左心耳，可避免血液滯留形成血栓，有效降低未來腦中風風險40%。

針對「左心耳關閉術」，林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯解釋，左心耳是心臟發育的遺跡，位於左心房前外側，因為內壁凹凸不平，容易形成血栓，利用手術關閉左心耳，有助於降低中風風險，通過心導管或外科手術安裝左心耳夾即可完成，不需開胸、也不需要讓心臟停止跳動。

陳紹緯說明，新式器材有別於傳統手術，不需要讓心臟停止跳動、剪除左心耳後縫合，手術時間縮短，出血機會也降低，若經醫師評估屬於中風危險較高的心房顫動患者、服用抗凝血劑仍反覆中風的患者、不適合長期使用抗凝血劑的患者，可以考慮接受左心耳關閉術。

葉集孝則再度提醒，心房顫動是常見的心律不整，也是造成中風的主要原因之一，可能導致失能、死亡。而心房顫動的發生率也會隨著年紀而越來越高，大家要提高警覺，即使沒有症狀，也必須積極接受治療。

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