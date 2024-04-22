心房顫動中風風險翻5倍！血塊9成來自「左心耳」

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然而，葉集孝指出，因為心房顫動所造成心臟跳動異常、血液流動不穩定等，很容易造成多重併發症，比如長期心房顫動的患者心臟衰竭死亡風險是一般人的2倍，且心房內治療的血液可能逐漸形成血塊，在剝落時隨血流離開心臟，並造成血管阻塞，引起腦中風、腸中風、腎臟中風、肢體中風等。
葉集孝進一步說明，心房顫動患者的中風機會約是一般人的5倍，但可透過矯正心律及使用藥物來預防，尤其研究發現，心房顫動所產生的血塊約有9成是源自「左心耳」，心房顫動患者若有接受心臟手術，若一併關閉左心耳，可避免血液滯留形成血栓，有效降低未來腦中風風險40%。
針對「左心耳關閉術」，林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯解釋，左心耳是心臟發育的遺跡，位於左心房前外側，因為內壁凹凸不平，容易形成血栓，利用手術關閉左心耳，有助於降低中風風險，通過心導管或外科手術安裝左心耳夾即可完成，不需開胸、也不需要讓心臟停止跳動。
陳紹緯說明，新式器材有別於傳統手術，不需要讓心臟停止跳動、剪除左心耳後縫合，手術時間縮短，出血機會也降低，若經醫師評估屬於中風危險較高的心房顫動患者、服用抗凝血劑仍反覆中風的患者、不適合長期使用抗凝血劑的患者，可以考慮接受左心耳關閉術。
葉集孝則再度提醒，心房顫動是常見的心律不整，也是造成中風的主要原因之一，可能導致失能、死亡。而心房顫動的發生率也會隨著年紀而越來越高，大家要提高警覺，即使沒有症狀，也必須積極接受治療。