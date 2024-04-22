蕭美琴攜自用酒返國免查驗！財長稱符規定　但超過1公升仍要課稅

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財政部長莊翠雲則解釋，因為她是駐外大使，駐外大使回國有相關處理辦法，攜帶「自用」酒類，可免取具菸酒進口業許可執照，並免辦理進口酒類衛生查驗免辦，外交部也有附清單，共有 23瓶，15.1公升，但賴士葆再諷這規定是外交部幫你們訂的，憑什麼外交部駐外大使回來帶的酒可以免辦衛生查驗。
莊翠雲進一步說明，不是只有駐外大使，政府派到國外的政府官員奉調回國所攜帶的自用物品，審核條件是要自用且符合數量，超過1公升還是課稅，是一定要課徵關稅、營業稅及菸酒稅，
根據財政部規定，輸入供「自用」的酒類，數量未超過5公升者，免取具菸酒進口業許可執照；超過該數量，且經審核符合關稅法第49條第1項第1款至第3款者，可以憑該部核發的同意文件輸入。同時，依進口酒類查驗管理辦法第3條第1項第2款規定，進口酒類經該部審核符合關稅法第49條第1項第1款至第3款規定，免予查驗。
不過，依政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法第3條第1款規定，超過1公升的酒類非屬入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條規定免徵進口稅的品目，因此酒類超過1公升部分，尚無免徵關稅的適用。
莊翠雲說，根據基隆關查證，目前尚無蕭美琴為進口人報運進口的案件，未來如申報進口，酒類除1公升免稅外，超過部分均應依法課稅含關稅、營業稅及菸酒稅。