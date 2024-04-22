NBA年度獎項名單出爐！Jokic、SGA、Doncic爭MVP　斑馬入圍2大獎

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Victor Wembanyama則是有相當高的機率奪下年度最佳新秀，其餘的競爭者在數據端表現都不錯，只是斑馬相對雷霆的Chet Holmgren，在馬刺獲得了更大的發揮空間，而Brandon Miller也打出了令人期待的進攻價值，但在防守端的貢獻比較難和Victor Wembanyama競爭，以下列出NBA年度獎項完整名單：
NBA年度MVP票選名單
Luka Doncic, 達拉斯獨行俠
Shai Gilgeous-Alexander, 奧克拉荷馬雷霆
Nikola Jokic, 丹佛金塊
NBA年度最佳防守球員票選名單
Bam Adebayo, 邁阿密熱火
Rudy Gobert, 明尼蘇達灰狼
Victor Wembanyama, 聖安東尼奧馬刺
NBA年度最佳進步球員票選名單
Tyrese Maxey, 費城76人
Alperen Sengun, 休士頓火箭
Coby White, 芝加哥公牛
NBA年度最佳新秀球員票選名單
Chet Holmgren, 奧克拉荷馬雷霆
Brandon Miller, 夏洛特黃蜂
Victor Wembanyama, 聖安東尼奧馬刺
NBA年度最佳第六人票選名單
Malik Monk, 沙加緬度國王
Bobby Portis, 密爾瓦基公鹿
Naz Reid, 明尼蘇達灰狼
NBA年度最佳關鍵球員票選名單
Stephen Curry, 金州勇士
DeMar DeRozan, 芝加哥公牛
Shai Gilgeous-Alexander, 奧克拉荷馬雷霆
NBA年度最佳教練票選名單
Mark Daigneault, 奧克拉荷馬雷霆
Chris Finch, 明尼蘇達灰狼
Jamahl Mosley, 奧蘭多魔術
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