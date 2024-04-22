名家論壇》黎榮章／新內閣好感度低　賴政府能打破政治僵局？

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而有關鄭麗君的最熱門貼文，是民眾黨立委黃國昌在立法院的國會改革公聽會中，引述2012年時任立委的鄭麗君對國會聽證調查權的看法，質疑民進黨執政8年，國會改革卻仍原地踏步。底下網友留言回應、「民進黨在野的時候，什麼都要支持改革；當選了，什麼都違憲」。另篇有關鄭麗君的熱門文章，則是PTT的討論，該篇文章提問「鄭麗君是做對了啥爬上這位置？」質疑她有何戰功能身居高位，底下網友回應說「他本來就挺賴大將，論功行賞很合理」。
到4月16日為止，卓榮泰已經公布11名新任部會首長，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察這11人的網路好感度，發現他們如同正副閣揆一樣，清一色的都不太招人喜歡，好感度最高的準經濟部長、崇越集團前董事長郭智輝好感度也僅0.31，同時他也是總聲量最高的4.2千則。總聲量次高者是準法務部長鄭銘謙、第三高的是準內政部長劉世芳。郭智輝在網路上被討論最熱烈的是藍委王鴻薇爆料，郭智輝曾因違反證券交易法被判緩刑，他的律師是外傳將接任國防部長的國安會秘書長顧立雄，且外媒還點名郭智輝領導的崇越，曾到中國協助華為蓋晶圓廠。網友紛紛奚落回應「綠腦看不見」、「兩岸一家親、票投DPP」等。
有關鄭銘謙的熱門討論，則是政論節目稱他為「賴清德的血滴子」，側重描述他過去與賴清德的淵源，稱鄭是賴的「嫡系」、「親信」，更提到鄭銘謙在廉政署長任內，與宜蘭地檢署共同偵辦縣長林姿妙案；去年接任北檢檢察長後不久，起訴新竹市長高虹安案，指他大膽辦人的風格，恐怕未來上任會掀起政壇腥風血雨。網友則回應「非常期待端正社會風氣，把妖魔鬼怪通通掃除」、「讚讚....整肅重大不法，同不同黨都要辦」。
有關劉世芳的熱門討論則不讓人意外，PTT網友質疑她為何身體不好無法連任左楠立委，選後身體馬上就好了，可以取代正國會的林右昌擔任內政部長，直呼「賴清德這安排太新潮流了」，其他網友也回應「比扯鈴還扯」。
至於好感度墊底的3名準閣員，依序是彭金隆、劉鏡清、陳金德。有關陳金德的熱門話題，是外界質疑陳金德過去曾被監院彈劾，怎還能當工程會主委，讓準閣揆卓榮泰親自為其辯護，稱「陳金德被記申誡，是公務員懲戒九項態樣中最輕微的一項，不影響續任公職權利」。藍民代也對陳金德的人事任命提出質疑，包括桃園市議員凌濤直批陳金德是門神歸位，讓人毛骨悚然；藍委王鴻薇則說，陳金德歷經高雄氣爆、中油斷電，官竟然越做越大。
在前述11名已經正式發布的內閣成員之外，總統蔡英文也親口證實了部分國安團隊名單，包括總統府秘書長林佳龍將接外長，外長吳釗燮將回任國安會秘書長。此外，報派國安團隊名單還有國安會秘書長顧立雄將接國防部長，國安局長蔡明彥將留任等。有別於內閣團隊名單中，有些外界意想不到的業界、學界人選，國安團隊則多是老面孔互換位置；然而這幾名已被證實，或被點名的國安團隊成員，網路好感度也跟內閣團隊成員一樣偏低，好感度最高的林佳龍僅0.34。
新政府團隊中，包括副總統蕭美琴，以及持續待在國安團隊重要位置的顧立雄、吳釗燮，都名列中國國台辦的台獨頑固份子黑名單。網路輿情相當關注，520後的台灣將由「務實台獨工作者」總統掌舵，國家的外交、兩岸政策走向是否「蔡規賴隨」，或者會在新總統的意志下微調，將台海緊張情勢推向另一個新高點。
數據顯示，賴清德的新內閣、國安團隊成員雖還未正式上任，網路上卻已對這些新、舊面孔不太抱有好感，甚至其中幾人已被在野黨點出具爭議性；外界也質疑賴清德起先雖聲稱要組「民主大聯盟」內閣，但實際上所用的人，要不是黨員，就是賴的讀書會小圈圈，似乎沒有落實他當初宣誓的用人唯才、具包容性。這樣的團隊正式掌舵後，能否駕著台灣這艘小船，駛過台海的驚濤駭浪？又是否禁得起朝小野大的立法院考驗，順利爭取到朝野立委支持，推動各項施政，一切都考驗著賴清德、卓榮泰的領導能力，賴政府的表現，全國人民，甚至國際社會都高度關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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