大谷翔平獨居國聯打擊、安打王的原因？關鍵就在「身體負擔變少」

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而今年大谷翔平專心打者身份，在春訓出賽11場28個打數敲出11支安打2支全壘打，打擊率3成93，開季後，相比起去年同時期，大谷翔平以先發登板4次，投球、打擊兩頭跑的情況下，去年4月大谷翔平繳出2成92打擊率31支安打7轟的表現。
但今年4月至今，大谷翔平保持3成68的高打率，安打在4月還沒結束就比去年還要多4支，雖全壘打和打點相較去年都下滑一點，但整體打擊狀態可說是「絕好調」。
大谷日前表示：「在短時間內要完成大量的工作，當然會增加身體負擔，我認為這是無庸置疑的，我不確定影響程度有多大，但我確實有這種感覺。」
今年很多大聯盟強投開季就受傷，甚至報銷，但大谷並沒有，因為他還在手術復健，大谷最快要投球，也可能會是下半季左右，在這之前，他可能只能擔任外野手或是打擊任務。
大谷過去因為擔任投手要投球，對手臂、手肘的負擔是一般球員的兩倍，但現在專心擔任打者，大谷也可以順利打出好成績，並且在新球季可以有更好發揮空間，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今年春訓受訪時表示，新球季會讓大谷翔平多嘗試盜壘，並認為他能夠達成40轟、40盜的成績。
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