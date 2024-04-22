許美靜演唱會滑水慘遭炎上！粉絲怒轟史上最爛 歷年代表作一次看
49歲新加坡歌手許美靜日前在南京舉行「音樂見面會」，吸引不少忠實粉絲購票入場，但卻因為門票太貴，加上許美靜沒唱自己的成名曲，以及原定的兩個半小時演出時間，許美靜實際「開金口」僅有30分鐘，讓粉絲相當不滿，紛紛要求退票，還在微博遭到大陸網友炎上。其實許美靜並非零實力歌手，代表作〈城裡的月光〉、〈遺憾〉、〈鐵窗〉、〈都是夜歸人〉、〈明知故犯〉紅極多年，還曾獲得「小王菲」的封號，如今演出卻滑水帶過，令歌迷不敢置信。
記者施以慧／綜合報導
回顧上週六（4／20）的音樂見面會，讓粉絲暴動怒喊退票的原因，除了票價380元至1280元人民幣（約新台幣1729至5825元）昂貴，還有許美靜整場活動僅唱不到5首歌，就連成名曲都是請身後的樂隊老師代唱，還花1個小時跟粉絲玩抽獎，就連經紀人也拿著麥克風與現場互動，占用了近1小時左右。
還有觀眾打去市民專線投訴，指出許美靜涉嫌欺騙：「她本人唱歌唱不到5首，全場讓樂手唱她的成名作，結尾她甚至擺爛了，就是放伴奏，自己不唱，把麥克風對著觀眾，觀眾不唱她也不唱，還有經紀人態度非常不好。」強調經紀人在群眾高喊退票時，怒懟粉絲們作夢，態度相當強硬，也被網友砲轟該活動「史上最爛」，而目前相關單位表示已經介入調查。
許美靜在90年代曾唱紅〈城裡的月光〉等金曲，但2000年起就不再發表新曲，2006年還曾傳出疑似有精神相關疾病，2013年開始參加綜藝節目，去年（2023）終於回歸歌壇，但負面評價頻頻纏身。
其實許美靜的個性非常低調，性格內向又憂鬱，嗓音也較為柔和、低沉，也從沒發表過快節奏的動感歌曲，也因性格問題，媒體極少挖掘到她的個人生活。
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