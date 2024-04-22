恩師裴祥泉留上億遺產！遺囑：家人一毛錢都不給 邱瓈寬勝訴確定
知名製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉，於9年前以73歲高齡病逝，身後留下上億遺產，透過代筆遺囑交代分配給「楊胖30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%...」，並強調「家裡人一毛錢都不給」，遭裴祥泉胞妹提告確認遺囑無效，法院一審認為，遺囑欠缺3名適格見證人，且代筆人也不適格，判遺囑無效；案件上訴高院二審，逆轉認遺囑有效，最高法院駁回上訴，全案確定。
記者林盈君／綜合報導
據了解，裴祥泉於2015年去世，裴祥泉胞妹裴祥麟認為，她與2名兄弟應繼承遺產，未料在辦理遺產稅申報時，發現邱瓈寬已以遺囑執行人身分辦過，經查發現，裴祥泉於2015年1月間立有代筆遺囑，將遺產留給楊智明、邱瓈寬、漢星公司員工等人，裴祥麟認為，遺囑見證人兼代筆人陳羿彣，以及其餘2人均為漢星員工，依據民法規定不得為遺囑見證人，此外，遺囑的效力也關乎她應繼分或特留分數額，因此提起確認遺囑無效。
對此，邱瓈寬指出，恩師裴祥泉久病臥床，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒什麼好留戀的」，更強調「家裡人一毛錢都不給」，並提到裴祥泉手足在病危時才探視。邱瓈寬也表示，製作遺囑時她並不在場，並不知曉遺囑內容。法院一審認定遺囑有瑕疵，判無效。
之後邱瓈寬上訴二審，雙方針對裴祥泉與胞妹裴祥麟之間，是否感情欠佳辯論，裴女律師主張過年時，裴祥泉都會贈經濟狀況不好的妹妹10萬元紅包，駁斥雙方有鬩牆；但邱女律師稱多年來，外界根本不知道裴祥泉有手足，質疑趁其病危時才出現。
二審高院認為，裴祥泉製作遺囑時，為求遺囑能有效並得依遺願分配遺產，已將擔任遺囑見證人的陳羿彣、謝雅玲排除於受遺贈者之外，高院並指出，不能漠視裴祥泉「家裡人一毛錢都不給」心願，因此判遺囑有效，邱瓈寬勝訴，最高法院維持二審見解，駁回上訴確定。