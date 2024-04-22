快訊／部落客星希亞過世　全力抗癌12年！站上「存活率4%長尾巴」

馬辣4月升級「屏東土芒果」吃到飽延長3小時！對中身分證大蛤加菜

▲馬辣集團4月開跑「芒果季」，即日起加碼「屏東枋寮土芒果」吃到飽快閃限定3～4週；搭配平日三點前進場延長狂涮3小時，身分證件對中「1、4、5」任2碼「XXL東石大蛤吃到飽」無限量供應。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團4月開跑「芒果季」，即日起加碼「屏東枋寮土芒果」吃到飽快閃限定3～4週；搭配平日三點前進場延長狂涮3小時，身分證件對中「1、4、5」任2碼「XXL東石大蛤吃到飽」無限量供應。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

芒果控嗨了！馬辣集團宣布現在開跑「芒果季」，即日起「屏東枋寮土芒果」吃到飽快閃限定3～4週；搭配日前宣布平日三點前進場延長狂涮3小時加碼，身分證件對中「1、4、5」任2碼還有「XXL東石大蛤吃到飽」無限量供應，4月優惠內容一篇看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不愧是「被火鍋耽誤的水果店」，迎接初夏即日起快閃「芒果季吃到飽」！選用屏東枋寮鄉產地新鮮直送的土芒果，香氣比一般品種更濃郁純粹又多汁，平常光是火鍋吃到飽就已經賺爆，這下還有土芒果無限量供應，真的要趕快手刀訂位了。

▲馬辣集團開跑「芒果季」，即日起「屏東枋寮土芒果」吃到飽，只有3～4週快閃限定。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團開跑「芒果季」，即日起「屏東枋寮土芒果」吃到飽，只有3～4週快閃限定。（圖／馬辣集團提供）
馬辣日前宣布即日起至5月31日，旗下馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+等7大品牌，平日週一到週五（不包含5月1日勞動節），揪友含兩成人以上同行，於下午3:00前進場（新馬辣大江店下午2:30前），用餐時間從2小時延長狂涮3小時；其中「新馬辣經典麻辣鍋Plus+台中公益店」還有每週一至週四不限任何時段就能爽涮3小時的超值福利。

▲馬辣4月對中身分證件，免費升級東石大蛤也吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣4月對中身分證件，免費升級東石大蛤也吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
而集團每個月最夯的升級活動，4月30日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知參加「四月升級活動」，一位代表出示身分證/健保卡/護照對中「1、4、5」任2碼數字，並選擇「含特上和牛放題以上方案」，就能免費爽吃「XXL東石大蛤吃到飽」無限量供應。

如今再加碼放送「芒果季」活動，即日起「屏東枋寮土芒果」吃到飽快閃限定3～4週，大啖夏天最誘人的芒果不用花大錢，記者最讚賞馬辣超貼心提供浮誇免沾手的「芒果花」，以竹籤串起、十字刀割劃表皮，拿在手上只要像撥花瓣一樣、把皮撥下，就可以爽吃無限量供應的香甜金黃果肉還免沾手，真的沒在怕人吃。

▲懶人必吃「芒果花」不沾手。（圖／馬辣集團提供）
▲懶人必吃「芒果花」不沾手。（圖／馬辣集團提供）
說到芒果，當然還有早就開跑芒果季的手搖飲料大苑子，除了選用屏東枋山、枋寮的愛文芒果，整顆芒果鮮切現打成綿密冰沙，回歸開喝熱銷愛文芒果冰沙、愛文蜜朵朵、愛文鮮果咖啡等飲品；最新聯名哈根達斯Häagen-Dazs，在愛文翡翠裡插入一整支草莓抹茶脆皮雪糕的「夏日搖滾」，喝得到濃郁水果與雪糕滋味。

▲大苑子x哈根達斯推出創新飲品「夏日搖滾」，插入一整支Häagen-Dazs雪糕，獨享價129元。（圖／大苑子提供）
▲大苑子x哈根達斯推出創新飲品「夏日搖滾」，插入一整支Häagen-Dazs雪糕，獨享價129元。（圖／大苑子提供）

達美樂殺很大！金鑽鳳梨夏威夷披薩199元　跟必勝客、拿坡里拚了

422世界地球日帶環保杯！買咖啡手搖「折15元」　速食免費喝飲料

月底超人送薯餅、雞塊！麥當勞「免費送漢堡」　必勝客大披薩199

今12:00搶訂位！台北最難訂麻辣鍋「詹記西門店」5/6開幕吃鴨血了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞