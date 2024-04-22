馬辣4月升級「屏東土芒果」吃到飽延長3小時！對中身分證大蛤加菜
芒果控嗨了！馬辣集團宣布現在開跑「芒果季」，即日起「屏東枋寮土芒果」吃到飽快閃限定3～4週；搭配日前宣布平日三點前進場延長狂涮3小時加碼，身分證件對中「1、4、5」任2碼還有「XXL東石大蛤吃到飽」無限量供應，4月優惠內容一篇看懂。
記者蕭涵云/綜合報導
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不愧是「被火鍋耽誤的水果店」，迎接初夏即日起快閃「芒果季吃到飽」！選用屏東枋寮鄉產地新鮮直送的土芒果，香氣比一般品種更濃郁純粹又多汁，平常光是火鍋吃到飽就已經賺爆，這下還有土芒果無限量供應，真的要趕快手刀訂位了。
馬辣日前宣布即日起至5月31日，旗下馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+等7大品牌，平日週一到週五（不包含5月1日勞動節），揪友含兩成人以上同行，於下午3:00前進場（新馬辣大江店下午2:30前），用餐時間從2小時延長狂涮3小時；其中「新馬辣經典麻辣鍋Plus+台中公益店」還有每週一至週四不限任何時段就能爽涮3小時的超值福利。
而集團每個月最夯的升級活動，4月30日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知參加「四月升級活動」，一位代表出示身分證/健保卡/護照對中「1、4、5」任2碼數字，並選擇「含特上和牛放題以上方案」，就能免費爽吃「XXL東石大蛤吃到飽」無限量供應。
如今再加碼放送「芒果季」活動，即日起「屏東枋寮土芒果」吃到飽快閃限定3～4週，大啖夏天最誘人的芒果不用花大錢，記者最讚賞馬辣超貼心提供浮誇免沾手的「芒果花」，以竹籤串起、十字刀割劃表皮，拿在手上只要像撥花瓣一樣、把皮撥下，就可以爽吃無限量供應的香甜金黃果肉還免沾手，真的沒在怕人吃。
說到芒果，當然還有早就開跑芒果季的手搖飲料大苑子，除了選用屏東枋山、枋寮的愛文芒果，整顆芒果鮮切現打成綿密冰沙，回歸開喝熱銷愛文芒果冰沙、愛文蜜朵朵、愛文鮮果咖啡等飲品；最新聯名哈根達斯Häagen-Dazs，在愛文翡翠裡插入一整支草莓抹茶脆皮雪糕的「夏日搖滾」，喝得到濃郁水果與雪糕滋味。