讚Harden打得很拚！想念一起打球 Irving：能夠成為對手很開心
NBA美國職籃季後賽達拉斯獨行俠今（22）日首戰洛杉磯快艇，Kyrie Irving全場拿下31分7籃板，但依舊無法幫助球隊拿下勝利，終場獨行俠97：109不敵快艇。Kyrie Irving在賽後接受訪問時，談到James Harden的表現時，他說：「我們在籃網時沒有打出太多化學反應，一起打球的時間太少了，今天能看出他很拼，我為我們能夠成為對手感到開心。」
記者吳政紘/綜合報導
在2021年布魯克林籃網組成Kevin Durant、Kyrie Irving、James Harden三巨頭，但3人僅合體出戰16場比賽，隨後3人分別被交易至太陽、獨行俠、76人，今日賽後Irving談到Harden的表現，他說：「我和哈登，我們在一起時沒建立起化學反應，我們在一起打球的時間太少了，這次對上他，可以看出，他打得很拼，我們為了對陣他做足準備，他的單打能力很強，他能讓他的隊友們打得更好，我肯定很想念跟他打球的時光，但同時也為我們能成為對手感到開心。」
談到今天球隊輸球，Irving提到，雖然Kawhi Leonard缺陣，但快艇一定會有其他球員挺身而出，所以獨行一定要做好心理準備。
此外，Irving點出獨行俠陣中的菜鳥球員，還不太適應季後賽強度，必須趕緊投入到比賽狀態中，禁區也要想辦法守住Ivica Zubac，不能讓他像今天的比賽，在獨行俠禁區予取予求。
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