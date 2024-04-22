今日來講股／台積電跌多「甜甜價」？分析師：趁勢分批進場或避險

台股上沖下洗近300點、午盤跌118點　非電抗跌！紡織、航運走高

▲台北股市今（22）日開低後，午盤下跌118點或0.6%，來到19417.39點，上下震盪約284點，預估成交量為4500億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（22）日開低後，午盤下跌118點或0.6%，來到19417.39點，上下震盪約284點，預估成交量為4500億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（22）日開低後，在台積電翻紅的激勵下，同步走高翻紅，在航運、營建股撐盤下，一度上漲逾百點，不過在台積電再度翻黑的情況下，大盤同步轉跌，午盤下跌118點或0.6%，來到19417.39點，上下震盪約284點，預估成交量為4500億元。

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大盤走低，中小型股也遇到壓力，壓力甚至比大盤還重，櫃買指數午盤下跌4.63點或1.89%，來到237.83點，預估成交量為900億元。今日午盤個股成交量排行前五名為：中工、大同、大亞、長榮航、中石化；午盤個股成交值排行前五名為：台積電、大同、大亞、長榮、奇鋐。

權值股全數走弱，台積電一度翻紅，最高上漲7元、來到757元，隨後遇壓翻黑下跌3元，來到753元；鴻海下跌0.5元，來到142.5元；聯發科下跌17元，來到976元。

早盤表現強勁的電線電纜股，盤中遇到壓力，合機、華電、玖鼎電力、榮星被打到跌停，華榮下跌逾9%，差一步來到跌停，大亞、宏泰、亞力也有6%-7%跌幅。

不過還是有族群逆勢走高，營建股從開盤開始就表現強勁，雖然盤中有賣壓，但整體走勢還是抗跌，上曜亮燈漲停，京城漲逾7%，國揚漲逾5%，龍邦、潤泰材上漲逾4%。

非電族群表現最強勁的就是紡織族群，類股指數一度上漲2.5%，主要是受惠於奧運題材遇熱，再加上法人看好後續表現，南紡亮燈漲停，大統新創上漲逾8%，東和上漲逾7%，集盛、宜進上漲逾5%。

此外，航運族群也相對強勁，中櫃、長榮上漲逾4%，益航、萬海上漲逾3%。

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