「死刑釋憲案」明言詞辯論　國民黨籲大法官：死刑存廢應尊重民意

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李彥秀表示，司法院長許宗力在105年曾公開表達，「廢除死刑，是政治部門的問題，司法部門不宜也不應表示意見」。民進黨執政的法務部，在109年委請民調公司調查，國內有高達76.7%的民眾不贊成廢除死刑，即便未來增訂「終身監禁不得假釋」，多數（56.5%）民眾依然不同意死刑制度被取代，可見死刑的存在確實可達到威嚇犯罪的目的。
李彥秀強調，廢死團體主張人死不能復生，司法有可能冤錯而主張廢除死刑，但無力捍衛司法的正確性與可信性，就拿廢死當遮羞布，只會讓司法離民意越來越遙遠。死刑的存廢應該尊重民意，屬於立法權的範疇，憲法法庭作為司法違憲機關的解釋審查，不應該擴權取代立法權。若許宗力想在卸任前將廢死當成送給蔡英文沽名釣譽的畢業禮物，受害最深的將是所剩無幾的司法威信。
吳宗憲表示，他從事司法工作20年，一向主張死刑有存在的必要，從應報的觀點就是殺人償命。一個生命權在被殺死的時候毫無人性尊嚴，死刑犯則經過嚴謹的審判程序保障應有的權利，「你願意去無端的去取一個人的生命權，這個時候國家社會是不是就要毫無止境地保障你的生命權？我認為這是不應該的。」
從預防犯罪的角度，吳宗憲表示，美國、日本、韓國都仍有死刑，但是沒人說這些國家非人權立國。反而大家最常攻擊人權有問題的俄羅斯卻沒有死刑，所以人權與死刑不應畫上等號；另有學者分析，每執行一個死刑，可以阻止18個死刑刑案的發生，也值得大家思考。最後，安撫被害者家屬的角度也需考量，永遠要記得加害者跟被害者家屬的保障一定要在一個天平上。
此外，吳宗憲表示，除了故意殺人之外，我國還有幾十條的條文存在死刑，他支持這些非殺人案的死刑可以廢除，但是只要涉及故意殺人就不應該廢止，國家也應該思考是不是要設計無期徒刑不得假釋的規定，以某種程度的取代死刑。
「加害人有什麼權利剝奪被害人的生命？」趙惟漢認為，若今天不堅決反廢死，司法正義即將瀕臨死亡，現在法院不判死刑，法務部不執行死刑，財團法人犯罪被害人保護協會更是多年來沒有為被害人講過一句話，他呼籲蔡英文、民進黨與大法官應重視民意，切勿一意孤行。
許福生表示，「被害人被判死刑後又不執行，對家屬而言是二次傷害」，決策者考慮死刑問題時，應慎重考量被害者家屬感受，畢竟他們才是事件的當事人。死刑議題在社會尚未有共識情形下，若驟然宣告違憲，可能引發社會對立及衝突，逾越權力分立界線，呼籲大法官必須謹慎考慮民意和被害人家屬情感。