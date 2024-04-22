台電總經理王耀庭不辭了　哽咽心疼：維修同仁不敢看民眾眼睛

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在經過2天沉澱後，台電於今日上午舉行記者會，由王耀庭親自對外說明，會中他公布自己「接受慰留」的消息，表示自己在台電工作36年，所做的決定都是對台電最好的，「之所以提出辭呈，是要為台電負責；我留下來，也是一樣要為台電負責。」
王美花今日受訪時也提到，很希望王耀庭能留下來，「我們一起打拚！」同時，她肯定的表示，王耀庭從基層做起，非常專業，處事用心細心，是台電團隊非常重要的成員。
王耀庭於記者會上指出，從辭職聲明發出後，接到來自行政院長、經濟部長、次長，以及董事會的慰留，原本打算今天就打包離開，但台電工會的慰留，卻成為他留下來的主要原因。工會理事長吳有彬當面告訴他，此時離開，各界對台電的曲解非但不會停止，惡意的揣測還會更多，不但會讓台電同仁更辛苦，還會引發台電同仁的不安。
王耀庭不忍近期台電同仁的努力一直被抹黑，於記者會現場讀了一封同仁寫給他的信其中的2段，「0415當天，記得下午您打電話給我問國營事業的事，我告訴您我很忙，但忙得很起勁，因為有您的領導，我們心中有一股正向積極的力量在支持著，認為挺過去了，就能免去後面因為分區輪流停電，而帶來的大麻煩與不便，無論是對社會大眾或者公司。」
「當天直到晚上8點多，調度同仁告訴我說夜尖峰過去了，鬆了一口氣，趕緊聯絡各窗口致電感謝配合的大用戶，我才驚覺自己一整天沒吃東西，晚上9點多是我當天第一餐，不過是我開心滿足的一餐『哈哈哈』。」
讀到此，王耀庭語帶哽咽，「看到『哈哈哈』3個字，很難過」，他指出，桃園地區的停電造成這麼大的風波，「我的同仁難道不努力嗎？各位要知道，指責很簡單，但是對同仁造成的心理壓力有多大！」台電同仁冒著生命危險頂著鋼板施作、搶修，但有天他發現路邊在搶修的同仁不敢看民眾的眼睛，「他們惶恐的眼神拚命在工作，好心痛。」王耀庭堅定表示，留下來是要為台電負責，對抗流言，「希望同仁可以抬頭挺胸，我被萬箭穿心，各種口水往我身上噴，我願意承擔。」
經考慮再三，他不想帶給太家困擾，在內閣交替之際，決定會留下來為台電負責，把後續在520新政府上任後他的去留，將交給新內閣來決定。
曾文生也於會中發表看法，不捨的說道「由於長期並肩作戰，對於王耀庭的慰留較為嚴厲」，面對各界的抹黑與曲解，他表示，很多人想要聲量，「但台電一點都不想要」，只希望社會歲月靜好，感謝2萬多名同仁負重前行。