棒球之神轉世！大谷翔平「投打2數據」與貝比魯斯有驚人巧合
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（22）日對紐約大都會，擊出本季第5轟，也是旅美生涯的第176轟，超越「酷斯拉」松井秀喜，寫下日本棒球歷史新頁；更驚人的是，大谷翔平在大聯盟725場出賽，累計176支全壘打，恰巧與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）相同。
記者路皓惟/綜合報導
此役大谷翔平打二棒、指定打擊，首打席被三振，第二打席面對Adrian Houser，大谷轟出右外野兩分砲，為球隊先馳得點，正式超越松井秀喜，成為大聯盟史上最多轟的日本球員。
大聯盟資深記者Hector Gomez在社群媒體X上，揭露大谷翔平與貝比魯斯的驚人巧合，「大聯盟生涯前725場出賽，大谷翔平：176轟，貝比魯斯：176轟。」兩人的全壘打數恰巧相同。
在投手數據方面也是驚人的相似，「大聯盟生涯前481.2局，大谷翔平累計38勝19敗，而貝比魯斯累計37勝19敗」，雖然大谷翔平在勝投次數領先1場，但幾乎是相同。
今年大谷翔平因手肘動刀養傷，本季擔任全職打者，隨著賽季的進行，大谷手感也不斷加溫，目前打擊率提升至3成68，獨居國聯打擊王、安打王。
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