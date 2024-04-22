再疑徐巧芯家早餐店 四叉貓揪「這問題」狠酸：我也天蠍座A型
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉詐欺洗錢案引起社會譁然，也引來外界對徐巧芯強力監督檢視，不僅被質疑幫婆婆喬借款利息，就連全身上下的穿搭也被討論。而徐巧芯近日接受專訪，提到自己是天蠍座、A型不好惹，從沒假裝自己是個寬宏大量的人，而是「每一筆帳都會記起來」。對此，網紅「四叉貓」則表示，「我也是天蠍座A型。」
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯過去曾在臉書發文稱家裡沒錢，在松山區開早餐店開了10幾年，她從幼兒園開始，假日和寒暑假都不能出去玩，必須在家幫忙，直到上大學後父母退休為止，每天生活在狹小的店面裡，算著一個個十塊銅板，日子真的是苦過來的。不過來徐巧芯又說，自己從沒裝窮，家裡早餐店一天賺2萬，累積一筆不小的財富，也會跟媽媽交換精品包。
對此，四叉貓在臉書曬出徐巧芯家過去的早餐店，雖然已於2011年停業，但仍可從Google歷史街景圖看到內部，因此他質疑「每日賺兩萬塊的早餐店，看起來沒在開發票的樣子」。針對徐巧芯稱自己是天蠍座、A型不好惹，四叉貓表示，記者打電話來問他徐巧芯家的早餐店，「我說一年營業額高達七百多萬還免開發票，母女兩人賺到全身名牌可以互相交換穿，就算早餐店結束營業已過國稅局的七年追訴期，但巧芯難道就沒有社會觀感不佳的問題嗎？」最後更狠酸「對了，我也是天蠍座A型。」