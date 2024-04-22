差點翻車！SGA末節關鍵時刻「三分打」逆轉 雷霆94:92戰勝鵜鶘
NBA西區第8種子紐奧良鵜鶘在季後賽首輪，碰頭聯盟史上最年輕龍頭球隊奧克拉荷馬雷霆（本季西區第1），本場雙方一路鏖戰至末節最後時刻才分出勝負，但雷霆靠著「SGA」Shai Gilgeous-Alexander在最後32秒、90:90平手時，上籃打出「2+1」逆轉戰局，終場就以94:92戰勝鵜鶘，搶下系列賽首勝。
記者張志宇/綜合報導
這兩支球隊的較量，站在雷霆的角度出發，鵜鶘就像是一支中生代球隊，因為鵜鶘擁有季後賽經驗，但始終在首輪間徘徊，然而雷霆就宛如一支「血氣方剛、精力旺盛」，以西區龍頭之姿勇闖季後賽，但卻是一支經驗缺乏的年輕戰隊。
雙方在首節就你來我往，尤其是在防守端誰也不讓誰，打出17:17的平手局面，進到次節雙方再度打出平手攻勢，上半場打完雙方戰成43:43平手，進到第3節，雷霆靠著單節打出31:25的攻勢，該節打完雷霆取得74:68領先。
來到末節，雙方分差始終在2至6分徘徊，鵜鶘在3分56秒時先是靠著Herbert Jones關鍵三分追平，隨後鵜鶘成功防守發起反快攻，由一哥Brandon Ingram上籃得分超前，取得90:88領先。
最後3分鐘，雷霆靠著「SGA」Shai Gilgeous-Alexander在1分37秒時中距離得手追平，隨後在最後32.5秒，「SGA」弧頂單打CJ Mccollum，上籃造成Mccollum犯規進算加罰攻下3分反超，終場就以94:92戰勝鵜鶘。
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