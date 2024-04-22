今日來講股／台積電跌多「甜甜價」？分析師：趁勢分批進場或避險

33元不遠了？新台幣盤中貶破32.6元　專家：資金仍有出走壓力

▲新台幣兌美元今（22）盤中貶破32.6元，再創近8年新低，專家估，資金仍有出走壓力，接下來新台幣將測試32.8元。（圖／記者朱永強攝）
▲新台幣兌美元今（22）盤中貶破32.6元，再創近8年新低，專家估，資金仍有出走壓力，接下來新台幣將測試32.8元。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

台股上周崩跌逾千點，今（22）日開盤好不容易有止跌，盤中還是不敵賣壓翻黑跌逾百點，新台幣兌美元也續貶，並進一步貶破32.6元，下探32.615元，重貶逾1角。外匯專家李其展今（22）日受訪時表示，主要是美國公債殖利率仍在走高，資金仍有往外走的壓力，至於新台幣貶到8年新低，外資此時匯出不怕「賺到股價，賠了匯差」？他認為，這顯示外資在股市應該賺很多，並不在乎匯差。

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台股上周五一度重挫逾千點，終場仍大跌了774點，累計上周台股仍跌掉超過千點，外資更是連8賣，上周五賣超新台幣857.52億元，金額創下歷史第二大量，僅次於2021年2月26日的944億元，新台幣兌美元也重貶1.36角，在32.512元，創近8年收盤新低價，只是相較台股崩跌，新台幣貶勢相對較輕。

不過，今日早盤台股一度翻揚漲逾百點，只是盤中仍不敵賣壓，又翻黑跌逾百點，上沖下洗達300點，新台幣兌美元在開升後，也回貶，並進一步貶破32.6元，下探32.615元，重貶1.03角，中午暫收 32.61元，貶值9.8分。

對於新台幣會不會貶破33元？外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》受訪時表示，要很快看到33元的機率不高，主要台股看來仍有撐，即便今日翻紅後又回貶，但不至於崩跌，目前看來新台幣會慢慢趨貶，短期將先挑戰32.8元，若貶破32.8元，才有可能挑戰33元。

李其展分析，今日新台幣續貶主要是美國公債殖利率又在走高，也反映資金仍有往外走的壓力，只是外資賣超台股，「賣歸賣，走歸走」是兩件事，目前看外資沒很強撤退壓力，從上周五新台幣表現來看，上周五外資也沒很大撤退壓，外資是有稍撤退，但說倒貨還不至於。

只是，現在新台幣貶到32.6元，外資匯出資金的成本也墊高，「匯差」會不會降低外資撤出意願？李其展認為，外資應該在台股賺更多，因此，不在乎匯差，要撤出還是會撤出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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